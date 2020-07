TikTok a été téléchargé 87 millions de fois rien qu’au mois de juin

Depuis le début de l’année, on ne cesse d’évoquer le succès de l’application TikTok. Mais malheureusement, étant donné que l’entreprise chinoise qui propose cette plateforme, Bytedance, ne donne pas de statistiques officielles, on ne sait pas combien il y a d’utilisateurs actifs de TikTok en ce moment. Néanmoins, de nombreuses données provenant d’acteurs tiers indiquent que l’app gagne en popularité.

Par exemple, en janvier, nous relayions un classement des applications les plus téléchargées ces 10 dernières années selon la société App Annie. Malgré le fait qu’elle a été lancée assez récemment, TikTok est déjà numéro 7 sur ce classement, derrière Skype, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Messenger et Facebook.

Et aujourd’hui, un rapport publié par la société Sensor Tower indique que rien qu’au mois de juin, TikTok a été téléchargé plus de 87 millions de fois. « TikTok était l’application non-gaming la plus téléchargée au monde en juin 2020 avec plus de 87 millions d’installations, ce qui représente une augmentation de 52,7% par rapport à juin 2019. Les pays avec le plus d’installations de l’application au cours de cette période étaient l’Inde avec 18,8% de son total téléchargements et les États-Unis avec 7,8 % », lit-on.

TikTok banni en Inde, menacé aux USA

Malheureusement pour cette application, sa croissance pourrait être stoppée pour des raisons politiques. Comme nous l’expliquions dans un précédent article, après une fusillade à la frontière entre l’Inde et la Chine, le gouvernement indien a décidé de bannir les applications chinoises du pays. Et TikTok fait partie des applications qui sont affectées par cette décision. Or, l’Inde fait partie des pays les plus importants pour cette plateforme. Et alors que TikTok n’est plus disponible dans ce pays, Instagram a, de son côté, décidé d’y déployer sa fonctionnalité Reels, qui reprend certains éléments qui ont permis à TikTok de devenir populaire.

Et aux États-Unis, Washington considère que TikTok pourrait être une menace à cause du fait que l’app est proposée par une société chinoise. Par exemple, l’US Navy a déjà pris la décision de bannir cette application. Et récemment, le Secrétaire d’État Mike Pompeo a indiqué que l’administration Trump n’exclut pas l’idée de bannir TikTok des USA.