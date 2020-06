TikTok surveille-t-il véritablement tout ce que vous « copiez-collez » sur iOS ?

Avec l’arrivée d’iOS 14, Apple intègre une fonctionnalité intéressante liée à la protection de votre vie privée. En effet, avec iOS 14 vous recevrez une notification à chaque fois qu’une application se permet d’inspecter votre presse-papier. Alors que la version développeur est déjà disponible, certains utilisateurs ont pu démasquer plusieurs applications qui ont tendance à aller fouiller dans le presse-papier sans trop de raisons.

Sur Twitter, de nombreux utilisateurs se sont insurgés contre la découverte de ces comportements, pourtant, selon de nombreux développeurs, ces applications ne font que lire le presse-papier, elles n’enregistrent aucune donnée. De plus, il existe des situations légitimes, où des applications peuvent aller jeter un coup d’oeil au presse-papier. Comme on peut le voir sur le tweet ci-dessous, il semblerait que TikTok regarde le presse-papier immédiatement lorsque l’on commence à saisir quelques mots.

Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ

— Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020