Timeline, le média qui remonte le temps pour mieux comprendre le présent

Timeline est un site d’informations qui s’intéresse aux histoires méconnues du passé pour faire une mise en contexte du présent, avec des récits longs et détaillés.

Timeline est un média anglophone qui parle de petites histoires souvent méconnues derrière la Grande Histoire. Ces histoires concernent majoritairement le XXème siècle et les États-Unis et utilisent toutes comme point de départ des archives photographiques marquantes. Elles reviennent sur des éléments qui ont permis de façonner le monde d’aujourd’hui.

Raconter l’histoire autrement

Les journalistes de Timeline utilisent le support Médium avec un design propre à leur média pour conter leurs histoires. L’équipe part du principe qu’il est difficile, voire impossible, de comprendre le présent sans connaître le passé. « Nous croyons que beaucoup d’histoires sont sous-racontées, et que de nombreux groupes sont sous-représentés dans la version grand public des faits » explique d’ailleurs le média sur son site.

Comme détaillé dans le manifeste, « il y a l’histoire qu’on apprend au lycée, et il y a tout le reste. Vous avez probablement appris l’histoire des présidents morts et des guerres mondiales. Nous souhaitons vous parler des pionniers, de ceux qui ont pris des risques, défié les acquis, les conventions et les préjugés. Nous voulons vous raconter les histoires qui ont été oubliées dans les manuels scolaires. »

Ces histoires méconnues ont commencé à être racontées sur le site il y a 2 ans et on retrouve par exemple des reportages sur les émeutes qui ont secoué l’Amérique il y a cinquante ans, des vidéos sur des sages-femmes et des pilotes de chasse. Ces histoires représentent une nouvelle façon d’évoquer le passé de l’Amérique avec pour objectif de donner plus de sens au présent.

Un média engagé

Timeline est un média engagé, voire militant, par ses choix éditoriaux : le site met en avant dans son menu les rubriques « Black History » et « Women History » et se démarque par des angles inédits. Et si les titres sont faits pour inciter au clic, le contenu est détaillé et bien fourni. Timeline est lu par plus de 10 millions de personnes chaque mois et apporte un bon vent de fraîcheur aux récits sur le web.