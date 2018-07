Tom Gruber, le dernier cofondateur de Siri quitte Apple

Tom Gruber, le dernier cofondateur de Siri encore en poste chez Apple a récemment annoncé qu’il quittait son emploi pour se consacrer à des projets personnels.

Pour rappel, Tom Gruber a cofondé la société Siri Inc aux côtés de Dag Kittlaus et Adam Cheyer avant que celle-ci ne soit rachetée par la firme à la pomme en 2010, pour un montant total de 200 millions de dollars. Un an après l’appel de Steve Jobs à Dag Kittlaus, Apple intègre l’assistant intelligent à son téléphone de l’époque, l’iPhone 4. En 2012, Cheyer quitte l’entreprise pour rejoindre Kittlaus, qui s’en était déjà allé, afin de créer Viv Labs. L’ambition n’aura pas été vaine puisque cette dernière est rachetée par Samsung et utilisée pour construire les bases de l’assistant Bixby.

Selon un article publié par The Information le 18 juillet, Tom Gruber se consacrera désormais à des projets personnels en lien avec la protection des océans et la photographie. Son poste de directeur du groupe Développement Avancé de Siri sera attribué à John Giannandrea, un ancien de chez Google, qui avait rejoint Apple au mois d’avril.

Dis Siri, vas-tu t’améliorer ?

Le média américain rapporte qu’un autre employé a également quitté son poste ces derniers jours, Vipul Ved Prakash, directeur des activités Search. Ces deux départs dénotent d’une volonté d’Apple de faire évoluer la manière dont il travaille actuellement sur Siri. Pour rappel, John Giannandrea était anciennement directeur de la recherche et de l’intelligence artificielle chez Google. À l’époque, le travail de l’homme se focalisait sur la compréhension du langage naturel, l’une des faiblesses certaines de Siri à ce jour.

L’on peut donc supposer qu’Apple cherche à renouer avec les capacités de son assistant intelligent, depuis dépassé par l’arrivée de Google Assistant et Alexa, tout deux considérés comme plus performants.