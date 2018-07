John Giannandrea de Google va s’occuper de Siri et du machine learning chez Apple

Un ancien responsable de l’intelligence artificielle chez Google rejoint les rangs d’une nouvelle équipe de travail combinant les talents des départements Siri et Core ML chez Apple.

Apple réorganise ses équipes d’ingénieurs et en profite pour confier le machine learning et le développement de Siri à John Giannandrea, un ancien responsable de l’intelligence artificielle chez Google.

Mercato d’été

Pour le début de la période estivale, le géant californien réorganise ses équipes d’ingénieurs et en profite pour augmenter ses effectifs. L’idée, ici, est de faire fusionner les anciens départements responsables de Siri et de l’intelligence artificielle. Ou, plus précisément, du Machine Learning. Pour cela, Apple a décidé de placer à la tête de cette nouvelle division « AI/ML » un ancien responsable du département intelligence artificielle de chez Google : John Giannandrea.

Transfert 5 étoiles

L’équipe « AI/ML » sera dorénavant sous la direction de John Giannandrea, un ancien directeur du département Machine Intelligence, Research and Search de Google, où il a travaillé huit ans. Alors que l’arrivée de John Giannandrea est une nouveauté pour ces deux départements de recherches, leurs compositions restera inchangée. Néanmoins, le géant de Cupertino fait savoir que de nouvelles passerelles entre ces deux départements pourraient, à l’avenir, se créer dans le but d’expérimenter de nouvelles méthodes de travail et d’innover mutuellement.

Team-building

Une décision qui fait sens quand on connait les nouvelles priorités inscrites dans l’agenda de Cupertino. Avec la « hype » autour de l’intelligence artificielle et le « boom » des assistants personnels – Apple a récemment sorti son HomePod -, il n’y a rien d’étonnant à voir le géant Californien tenter de faire du « team building » et de placer John Giannandrea à la tête de ce nouveau département « AI/ML ».

