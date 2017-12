Notre top 5 des bons plans du weekend 🔥

Comme chaque vendredi nous vous proposons une sélection des bons plans chez notre partenaire Gearbest. Découvrez notre top 5 pour ce dernier weekend avant Noël.

#5 Le OnePlus 5T

Le nouveau flagship de OnePlus reprend tous les atouts du OnePlus 5 en y ajoutant un écran au format 18:9. Pour un téléphone de la même taille, vous accédez ainsi à un écran bien plus imposant pour son petit frère. Le modèle 64 Go est disponible à 433,00 € avec le code oneplus5y et le 128 Go à 476,00 € avec le code hk5toneplus.

#4 La nouvelle brosse à dents Xiaomi

C’est l’un des tout derniers produits de la marque chinoise et elle semble pouvoir (comme souvent) secouer la concurrence. Avec l’application vous pouvez suivre des programmes de brossage qui s’adaptent en fonction de vos besoins. Les 300 premiers à commander recevront une tête de rechange. Point fort : l’autonomie annoncée est de 60 jours, pas besoin de s’embêter à recharger régulièrement. À 34€ avec le code XMOCLSE, facile de craquer pour tester 🙂

#3 Le DJI Mavic Pro

C’est assurément le meilleur rapport qualité sur le marché des drones grand public. Avec une autonomie de 27 minutes, une vidéo 4K et un format compact, le DJI Mavic Pro est le compagnon idéal pour faire vos images de vacances. Il est proposé en promotion ce week-end à 713,00 € avec le code OctAllezmavicsimp. Le pack combo qui contient des batteries supplémentaires, des hélices de rechanges, un hub de chargement, un allume-cigare et une sacoche est proposé à 875,00 € avec le code HKMavicC.

#2 Le DJI Spark

Placé sous le Mavic Pro en termes de tarif, le Spark est un excellent choix si vous n’avez pas besoin de filmer en 4K. Dans un format plus que compact, DJI a réussi à intégrer tous les modes de vol intelligents de que l’on connaît sur son grand frère, et la qualité d’image en 1080p est au rendez-vous. C’est le pack combo qui est en réduction à 496,00 € avec le code OctAllezSrtf, il contient des sacs de transport, des chargeurs et des batteries supplémentaires.

#1 Le OnePlus 5

C’est l’une des stars de cette année. Le OnePlus 5 rivalise avec les modèles haut de gamme avec un prix inférieur. Il est en promotion à 391,00 € avec le code OctAllez110plus en 64 Go, et à 437,00 € avec le code OctAllezplus55 en 128 Go. Si vous n’avez pas plus de 1100€ à mettre dans un iPhone X, ou que l’écran du 5T ne vous intéresse pas, il peut être un choix idéal.

Comme pour tous les bons plans Gearbest nous vous conseillons de choisir la livraison French Line qui passe par Colissimo et évite les frais à la douane.