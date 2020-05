Toujours plus de sécurité et de confidentialité avec le nouveau Google Chrome 83

La dernière version de Google Chrome fait le plein de sécurité

Google déploie la toute dernière version de son incontournable navigateur Chrome, qui passe en version 83. Selon le géant américain, cette nouvelle mouture se pare « de nouveaux outils ainsi qu’une nouvelle interface des paramètres de confidentialité et de sécurité sur ordinateur, afin de vous aider à mieux maîtriser votre sécurité sur le web. »

Google explique par exemple qu’il est désormais plus simple de gérer les cookies, d’effacer ses données de navigation ou encore de retrouver les autorisations accordées à certains sites web. En mode « Incognito », ces mêmes cookies seront automatiquement bloqués, et en activant la navigation sécurisée avec protection renforcée, Chrome vérifie de façon proactive si les pages et les téléchargements sont dangereux

Idem concernant les extensions, si chères aux utilisateurs de Google Chrome, qui sont désormais réunies au sein d’un nouvel emplacement, symbolisant une pièce de puzzle, et intégré à la barre d’outils. Ce nouveau Google Chrome version 83 utilise également le protocole DNS-over-HTTPS, de la même manière que son concurrent Mozilla Firefox.

Le navigateur se charge par exemple de vous indiquer si les mots de passe que vous avez enregistrés dans Chrome ont été compromis, mais il vous signalera aussi si la navigation sécurisée est désactivée, si votre version de Chrome est à jour sur les dernières protections de sécurité… Il sera également en mesure de détecter les extensions malveillantes, et expliquera comment supprimer ces dernières.

Rappelons que Google travaille actuellement sur un nouveau procédé, visant à bloquer les publicités trop lourdes. Une publicité sera pénalisée par Chrome si celle-ci utilise plus de 4 Mo de données, ou si elle utilise le processeur pendant 15 secondes sur un intervalle de 30 secondes, ou bien si celle-ci utilise le processeur pendant 60 secondes au total. Une fonction qui ne devrait toutefois pas être intégrée à Chrome avant la rentrée.