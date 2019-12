Tous ces acteurs du MCU qui ont auditionné pour un rôle différent du leur (2/2)

Le Marvel Cinematic Universe regroupe des dizaines d’acteurs de talent. Si certains étaient déjà confirmés avant d’enfiler un costume de super-héros, d’autres ont éclaté au grand jour grâce au MCU. On vous a déjà parlé de certains d’entre eux qui candidataient à un rôle différent. Aujourd’hui la suite du programme.

Michael B. Jordan

Alors qu’il rêve désormais d’incarner un Superman noir, Michael B. Jordan est passé à la postérité chez Marvel pour son rôle de Killmonger dans Black Panther. A la base, il était pourtant intéressé par le rôle de Falcon / Sam Wilson, apparu dans Captain America : le Soldat de l’Hiver.

Anthony Mackie

Si Anthony Mackie a battu Michael B. Jordan pour le rôle de Falcon, ce n’était pas non plus son premier choix. Il a en effet été candidat pour le rôle du Mandarin, dans Iron Man 3. Mais il a été jugé trop bon lors du casting !

Sam Rockwell

Que l’information est savoureuse tant on peine à imaginer le scénario à l’envers. Sam Rockwell, c’est l’autre millionnaire, plus ou moins génie qui apparaît dans Iron Man 2 : Justin Hammer. Il se fait manipuler et le personnage est au final plutôt pathétique. Mais Sam Rockwell aurait en fait pu jouer le rôle principal. Il n’a pas été retenu par Jon Favreau qui l’a toutefois rappelé pour ce petit rôle.

Lee Pace

Et si Ronan l’Accusateur avait incarné un personnage très différent à l’écran ? Tom Pace voulait à la base le rôle de Peter Quill alias Star-Lord. Il était même dans la short-list, qui comptait aussi Joel Edgerton ou Juack Huston. Mais le Thranduil du Hobbit a finalement été choisi pour jouer le méchant.

Mads Mikkelsen

On l’a découvert en génial Kaecilius dans Doctor Strange. Un méchant parfait dans son rôle qui incarnait à merveille le magicien vicié. Mais à la base, c’est avec Thor qu’on aurait pu le découvrir. en effet, il espérait à la base incarner Malekith dans Thor : The Dark World. S’il n’a pas été retenu, c’est en raison d’obligations extérieures, notamment sur le tournage de Hannibal.

Jake Gyllenhaal

C’est le Mysterio intriguant et séduisant à souhait de Spider-Man : Far From Home. Mais, avant d’affronter l’homme-araignée, il avait candidaté pour incarner Doctor Strange à l’écran.