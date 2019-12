Tous ces acteurs du MCU qui ont auditionné pour un rôle différent du leur (1/2)

Si on regarde à l’heure actuelle le Marvel Cinematic Universe, il peut être difficile d’imaginer d’autres acteurs pour incarner les personnages iconiques. Pourtant, les choses auraient pu être différentes. Notamment à cause de certains acteurs qui ont auditionné pour des rôles différents de celui qu’ils ont finalement eu.

Chris Pratt

On vous en parlait il y a quelques jours. Chris Pratt, qui incarne Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie, souhaitait à la base jouer un personnage très différent. C’est en effet pour le rôle de Captain America qu’il s’était initialement présenté au casting. C’est finalement Chris Evans qui a été choisi. Une sélection qui fait sans doute plaisir à tout le monde.

Chadwick Boseman

Avec Black Panther, Chadwick Boseman a écrit l’histoire de Marvel. Mais, avant de postuler pour jouer T’Challa, il avait tenté sa chance pour incarner… Drax le Destructeur, des Gardiens de la Galaxie. On imagine que le résultat aurait été très différent de Dave Bautista.

Lupita Nyong’o

Une autre actrice de Black Panther voulait faire partie des Gardiens de la Galaxie. Celle qui joue Nakia, voulait en effet incarner Nebula. Quand elle s’est présentée au casting, elle venait tout juste de terminer le film 12 Years a Slave qui lui a permis de remporter un Oscar.

Tom Hiddleston

Là encore, c’est un sujet dont on vous a parlé récemment. Avant d’incarner Loki au cinéma, Tom Hiddleston avait passé le casting pour incarner le grand frère, Thor. On a tendance à penser que Marvel a fait un très bon choix dans ce casting.

Sebastian Stan

Moins connu, l’acteur Sebastian Stan est celui qui incarne Bucky Barnes dans Captain America : The First Avenger. Mais, lui aussi ambitionnait initialement de jouer Captain America. Le casting a toutefois jugé qu’il était trop « sombre » pour le rôle majeur et parfait pour Bucky Barnes.