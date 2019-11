Marvel : Quand Tom Hiddleston auditionnait pour le rôle de Thor

Tom Hiddleston est devenu une véritable icône de la culture pop ces dernières années grâce à son incarnation du personnage de Loki, le vilain d’Asgard, frère adoptif de Thor. Après avoir incarné ce rôle au cinéma dans plusieurs années, il va désormais décliner l’univers du dieu nordique en série, sur Disney+. Son personnage fait paradoxalement partie de ceux qui meurent le plus souvent dans le MCU, mais son histoire aurait en effet pu être complètement différente. En effet, Tom Hiddleston souhaitait initialement un rôle très différent.

Tom Hiddleston, un dieu du tonnerre ?

C’est sans doute l’un des paradoxes du MCU, qui a permis de trouver des acteurs parfaits ou presque pour incarner certains super-héros ou méchants. C’est notamment le cas de Tom Hiddleston, qui incarne donc le dieu Loki, à merveille. Or, il aurait bien pu incarner son frère, Thor. C’est même pour ce rôle qu’il a passé initialement un casting. Une séquence que l’on a pu découvrir dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

A l’époque, Marvel recherchait des acteurs moins connus, pour qu’ils ne soient pas associés à un certain profil par les spectateurs des salles obscures. Autant dire que ce test est très loin d’être convaincant et on ne peut que se satisfaire que Marvel ait finalement opté pour Chris Hemsworth afin d’incarner le dieu du tonnerre.

Paradoxalement, il n’a jamais eu à passer une audition pour jouer Loki, soit les réalisateurs ont conclu à partir de cette performance qu’ils n’avaient pas trouvé le dieu qu’ils pensaient, soit l’acteur a convaincu par ses autres rôles dans des séries ou bien au cinéma.

On attend désormais de savoir ce qu’il fera avec cette série où il sera le rôle majeur. On sait que l’histoire se centrera sur la version de Loki qui s’est échappée avec le Tesseract, dans Avengers : Endgame. Affaire à suivre.