Marvel : quand Chris Pratt voulait être un autre Avenger

Il y a quelques mois, on posait encore la question sous forme d’interrogation. Chris Pratt est-il le roi des blockbusters ? L’acteur américain après avoir longtemps enchaîné les programmes à la télévision ou les seconds rôles au cinéma a éclaté à la face du monde pour son rôle de Peter Quill / Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie, avant d’enchaîner avec brio sur la saga Jurassic Park. Son CV comporte aussi désormais des films comme Les Sept Mercenaires ou Passengers. Mais son histoire aurait pu prendre un tournant bien différent, à la façon d’un Mark Ruffalo.

Aujourd’hui, difficile d’imaginer qui d’autre que lui pourrait incarner son personnage chez Marvel. Il a donné une place à part à un personnage plutôt secondaire de chez Marvel. Mais, initialement, c’est un autre rôle qu’il visait. Des années plus tôt.

C’est Sarah Finn, directrice de casting qui vient de le révéler dans une vidéo mise en ligne sur Disney+. A l’origine, Chris Pratt rêvait de jouer un autre personnage du MUC : Captain America. Il avait auditionné pour le rôle qui a finalement été décroché par Chris Evans. Mais, la directrice de casting avait gardé son nom à l’esprit et lui a obtenu plus tard son rôle dans les Gardiens de la Galaxie. Un succès qui n’aura pas été sans quelques difficultés.

J’ai fini par lui obtenir une audition. James Gunn disait qu’il ne voulait pas le voir, c’était vraiment un défi. J’étais très heureuse quand j’ai finalement réussi à les réunir, et honnêtement, c’était l’un de ces instants évidents dont on parle parfois dans le domaine du casting, lorsque ça sonne entièrement juste. James s’est tourné vers moi au bout de 10 secondes et m’a dit : ‘C’est lui’.