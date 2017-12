Comme prévu, Google a lancé la version stable d’Android Marshmallow ainsi que deux nouveaux smartphones de la gamme Nexus durant sa conférence de presse du 29 septembre.

L’année dernière, Google avait tenu une conférence de presse pour présenter la version stable d’Android Lollipop ainsi qu’une série d’appareils pour la gamme Nexus. Et cette année, il en a fait de même pour le lancement officiel d’Android Marshmallow et des Nexus 5X et 6P, qui faisaient depuis quelques mois l’objet de nombreuses rumeurs. Cependant, cette conférence est assez particulière puisqu’elle est la première conférence de Google sous l’ère Alphabet. Ainsi, elle a été débutée par Sundar Pichai, le Nouveau PDG de Google. Sur scène, celui-ci a annoncé que si Android comptait 1 milliards d’utilisateurs actifs par mois l’année précédente, l’OS mobile en compte aujourd’hui plus de 1,4 milliards. Selon le nouveau PDG, cette croissance en nombre d’utilisateurs de l’écosystème Android serait notamment attribuée aux pays émergents comme l’Indonésie ou le Vietnam, dans lesquels le nombre d’utilisateurs d’Android a carrément doublé. Et par ailleurs, parmi ces 400 millions de nouveaux utilisateurs d’Android, nombreux sont ceux qui ont acheté un smartphone pour la première fois.

Par la suite, Sundar Pichai a cédé la parole au vice-président Dave Burk, qui a procédé à la présentation officielle du Nexus 6P et du Nexus 5X. Cette année les deux Nexus ont respectivement été fabriqués par Huawei et LG.

Le Nexus 6P est une phablette dotée d’un écran WQHD AMOLED de 5,7 pouces, protégé par du verre Gorilla Glass 4. Et selon les mots de Google, il a été fabriqué « à partir d’un aluminium de qualité aéronautique ». Sous le capot, on retrouve un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 810 avec architecture 64 bits ainsi qu’une batterie de 3450 mAh.

A l’arrière, le Nexus 6P dispose d’un APN de 12,3 mégapixels tandis qu’en façade, nous avons un APN de 8 mégapixels.

Dave Burk a assuré que ce nouveau téléphone est doté de l’un des meilleurs APN pour prendre des photos en faible luminosité. Par ailleurs, le mobile est également capable de filmer des vidéos en 4K.

Le Nexus 5X, quant à lui, est le successeur du Nexus 5, l’un des best-sellers de Google. D’ailleurs, celui-ci est également fabriqué par LG. Il est doté d’un écran de 5,2 pouces, protégé par du verre Gorilla Glass 3. A l’arrière, il dispose du même capteur de 12,3 mégapixels que le 6P tandis qu’en façade, on trouve un APN de 5 mégapixels pour les selfies. Le processeur est un Snapdragon 808, hexa-core 64 bit et la batterie est de 2700 mAh.

En plus du fait qu’ils tournent sous Android Marshmallow, ces deux nouveaux smartphones de la gamme Nexus ont pas mal de choses à faire valoir.

Grâce l’USB Type-C, qui remplace le port micro-USB, les mobiles chargent plus rapidement. Ainsi, selon Google, en chargeant le Nexus 5X pendant 10 minutes, l’utilisateur aura suffisamment de jus pour l’utiliser pendant 4 heures. Pour le Nexus 6P, c’est même 7 heures d’utilisation après 10 minutes de recharge.

Sinon, comme Google l’avait expliqué durant sa conférence I/O, l’une des nouveautés d’Android Marshmallow est que le système d’exploitation supporte maintenant nativement les scanners d’empreintes digitales (une bonne nouvelle pour les développeurs ?).

Les Nexus 5X et 6P disposent donc d’un capteur appelé Nexus Inprint, placé sur le dos de l’appareil, que l’utilisateur n’aura qu’à toucher pour déverrouiller son smartphone. De plus, ce scanner est compatible avec Android Pay, le système de paiement mobile de Google qui a été lancé aux Etats-Unis il y a quelques semaines.

Et comme ces smartphones tournent sous Android Marshmallow, de plus sous la version pure de l’OS, ils profitent de toutes les nouveautés logicielles, comme le Doze Mode qui permettrait d’obtenir jusqu’à 30 % d’autonomie en plus, ou encore Google Now On Tap. Ils seront disponibles assez rapidement et par ailleurs, ces prix aux USA vous donneront peut-être une petite idée de ce que les Nexus 6P et Nexus 5X coûteront en France.