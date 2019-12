Tout ce que vous devez savoir sur les smartphones OPPO Reno 3

Le constructeur OPPO n’est plus à présenter. Après le succès de sa série OPPO Reno 2, le constructeur s’apprête déjà à dévoiler les Reno 3. Et en attendant tous les détails, la marque a déjà commencé à faire le teasing de ces nouveaux appareils. Comme le note le site Android Authority, quelques détails ont également commencé à fuiter sur la toile.

OPPO Reno 3 : la marque chinoise a abandonné ses ailerons

L’année 2019 a vu arriver sur le marché de nombreux appareils sans bordures ni encoche, mais dont la caméra frontale est placée dans un mécanisme pop-up qui n’apparaît que lorsqu’on a besoin du capteur.

Et bien entendu, OPPO a surfé sur cette tendance. Cependant, pour se distinguer un peu plus, le constructeur a adopté un dispositif en forme d’aileron, qui est devenu emblématique de la marque Reno.

Mais avec les Reno 3, OPPO semble avoir abandonné l’aileron, au profit d’un design plus classique. Comme le montre cette capture d’écran sur le site du constructeur, l’OPPO Reno 3 aura une encoche en forme de goutte d’eau tandis que la version Pro aura un trou percé sur l’écran comme sur les smartphones haut de gamme de Samsung.

Sur le dos, l’OPPO Reno 3 et l’OPPO Reno 3 Pro devraient avoir 4 caméras.

Sinon, dans une série de tweets, Brian Shen, le vice-président d’OPPO, indique que l’OPPO Reno 3 Pro 5G aura un poids de 180 g et que malgré une épaisseur de 7,7 mm, l’appareil inclura une batterie de 4025 mAh.

A first look at the full rear side of OPPO Reno3 Pro 5G. Thoughts? 👀 pic.twitter.com/V8yknOzFof — Brian Shen (@BrianShenYiRen) December 9, 2019

Sous le capot, l’OPPO Reno 3 Pro 5G devrait cacher un SoC Snapdragon 765G, tandis que la version standard (le Reno 3) devrait utiliser un SoC Mediatek.

Des informations non officielles sont également disponibles

En plus des informations révélées par OPPO, quelques éléments des fiches techniques de ces nouveaux smartphones ont également fuité sur la toile.

D’après un article d’Android Authority, l’OPPO Reno 3 Pro 5G devrait être équipé d’un écran AMOLED FHD+ avec une diagonale de 6,5 pouces, une RAM de 8 Go et un stockage interne de 128 Go.

Sur le dos, il y aurait une caméra principale de 48 mégapixels, accompagnée de capteurs de 13 mégapixels, 8 mégapixels et 2 mégapixels.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations non officielles sont encore à prendre avec les pincettes d’usage.