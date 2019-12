Tout ce que vous devez savoir sur l’OPPO Reno 3 et Reno 3 Pro

En Chine, le constructeur chinois OPPO vient de lever le voile sur les successeurs des smartphone OPPO Reno 2 : l’OPPO Reno 3 et l’OPPO Reno 3 Pro, deux smartphones 5G qui se positionnent dans le milieu de gamme, mais qui offres un design et quelques caractéristiques premium.

La première chose qui saute aux yeux, c’est le fait qu’avec ces nouveaux appareils, OPPO abandonne l’aileron de requin qui était pourtant emblématique de sa marque Reno.

Sur le Reno 2, ce dispositif permettait à OPPO de proposer des smartphones borderless et sans encoches.

Sur l’OPPO Reno 3, la marque opte pour un design plus classique, avec une encoche en forme de goutte d’eau. Quant à la version pro, celle-ci a un trou percé sur l’écran pour la caméra frontale, comme le Galaxy Note 10 de Samsung.

L’OPPO Reno 3 Pro semble être une bonne alternative aux smartphones haut de gamme et très coûteux proposés par les concurrents de la marque chinoise.

Everything you need to know about #OPPOReno3Pro launched in China today!

Which feature are you most looking forward to? 🤓

More info on our international launch coming soon! 👀 pic.twitter.com/3JoedzsZlX

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) December 26, 2019