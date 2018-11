Toutes les annotations sur YouTube vont bientôt disparaître

Les annotations, c’est définitivement fini. En mai 2017, YouTube avait fermé l’éditeur d’annotations sur sa plateforme afin d’encourager les créateurs à utiliser des outils plus récents, comme les fiches ou les écrans de fin.

« Nous mettons tout en œuvre pour vous aider à toucher davantage de spectateurs et à les fidéliser. C’est pourquoi nous avons développé des outils comme les fiches et les écrans de fin, qui sont compatibles avec les appareils mobiles et vous permettent de sonder vos spectateurs, de les rediriger vers vos produits, de leur recommander des vidéos et bien plus encore », indiquait la plateforme de Google.

Et aujourd’hui, celle-ci met à jour cette publication pour annoncer la fin définitive des annotations. « À compter du 15 janvier 2019, les annotations existantes seront définitivement supprimées et les spectateurs ne les verront plus », lit-on.

Ainsi, si vous avez utilisé les annotations de YouTube pour de précédentes vidéos, vous devrez remplacer celles-ci afin de pouvoir continuer à rediriger votre audience.

YouTube encourage l’utilisation de formats plus mobile-friendly

La plateforme de Google rappelle que son éditeur d’annotations a été créé en 2008, lorsque la majorité des internautes se connectait encore sur des ordinateurs.

Mais actuellement, avec l’essor des mobiles, YouTube encourage l’utilisation des outils, comme les fiches et les écrans de fin, qui sont compatibles avec les écrans de smartphones.

« Puisque 60 % de la durée de visionnage sur YouTube s’effectue sur des appareils mobiles, pourquoi créer des annotations qui ne touchent pas la majorité de vos spectateurs ? Les écrans de fin et les fiches sont compatibles avec les appareils mobiles et les ordinateurs, ce qui vous permet de faire d’une pierre deux coups », expliquait l’entreprise.