Transfert de données privées: la Cnil met en demeure WhatsApp

Whatsapp ne pourra plus transmettre vos données à Facebook en France. Tel est le souhait de la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui met en demeure le service de messagerie.

On valide souvent les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité des applications et services que nous utilisons sans vraiment les lire. Pourtant, depuis 2014, Whatsapp y indique que vos données seront transmises à Facebook, sa maison-mère. Au programme : numéros de téléphones, habitudes d’utilisation…

Whatsapp: un transfert de donnés sans base légale

Trois ans plus tard, après une enquête la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’autorité vient de conclure que Whatsapp « ne dispose pas d’une base légale pour les traitements mis en œuvre. » En conséquence, le service de messagerie a été mis en demeure de se conformer à la loi ce lundi 18 décembre.

Dans le cadre de cette mise en demeure, la CNIL demande surtout à Whatsapp de recueillir le consentement des 10 millions d’utilisateurs de son service dans l’hexagone. Pas sûr toutefois que cela soit suffisant puisqu’il ne s’agit pas d’une sanction pour l’instant. La CNIL laisse un délai d’un mois pour réagir ou ouvrir une procédure de sanction, le cas échéant.

Un manque de coopération de la part de Facebook

Cependant, Facebook pourrait être décidé à forcer les choses. L’entreprise est en conflit avec les régulateurs de données européens sur le sujet depuis 2014. Une amende de 110 millions d’euros lui a déjà été infligée par l’Union Européenne. Elle refuse par ailleurs de communiquer des échantillons concernant les données qui sont transmises.

« La société a indiqué ne pas être en mesure de fournir ces informations dans la mesure où, étant installée aux États-Unis, elle s’estime uniquement soumise à la législation de ce pays » détaille ainsi la CNIL. Officiellement, les données sont transmises pour des motifs de sécurité ou d’amélioration des services, dans les faits cela peut servir à bien d’autres choses.

En attendant, votre seule solution aujourd’hui pour éviter que vos informations ne soient transmises par Whatsapp à Facebook, c’est de supprimer votre compte sur le service de messagerie…