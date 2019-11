Trello vs Monday.com : quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Pour bien choisir votre outil de gestion de projet, voici un tour des fonctionnalités de deux solutions utilisées au quotidien par les équipes de Presse-citron : Trello et Monday. La meilleure solution pour vous faire un avis sur les deux outils, c’est de les tester : une période d’essai gratuite est disponible sur Monday.com et sur Trello.

Pour bien appréhender cet article, prenez quelques minutes en préambule pour découvrir notre avis sur Monday.com, dans lequel nous expliquons tout le fonctionnement de ce tool très riche en fonctionnalités.

Mise en route : Trello plus simple que Monday.com

La vraie force de Trello a toujours résidé dans sa simplicité de compréhension dès les premiers pas. Après avoir créé un compte, vous pouvez créer votre premier tableau, qui est pensé pour la gestion d’un projet défini, ou une simple To Do List.

Une fois le tableau créé vous arrivez sur la première liste. Après l’avoir nommée, vous pourrez créer votre première carte, élément central de Trello. Les cartes peuvent ensuite être bougées de liste en liste, et archivées.

Pour chacune des cartes vous avez la possibilité d’assigner un membre, indiquer des tags, ajouter des check-lists, des deadlines, etc. C’est la grande force de Trello, on peut directement commencer à créer des projets et comprendre son fonctionnement.

Sur Monday, la mise en route est simple, mais plus poussée. Vous pouvez découvrir notre tutoriel complet sur son utilisation pour en saisir toutes les possibilités.

Automatisation : Monday.com en avance

Trello vient de faire une très forte mise à jour de l’outil en y intégrant des automatisations, baptisées Butler. Elles permettent de créer des boutons customisés pour gagner du temps, et d’automatiser certaines actions. L’activation du Butler permet aussi à Trello de faire passer plus facilement du mode gratuit au mode payant, car vous n’avez droit qu’à une seule automatisation gratuite.

Cette nouveauté est bienvenue, mais nous sommes encore loin de ce que peut réaliser Monday.com sur ce point. Comme nous l’évoquions dans notre article dédié à la solution, l’automatisation est au coeur de l’outil.

Sur Monday, vous pouvez par exemple faire changer automatiquement de tableau un « item » en fonction d’un événement donné, d’une date ou d’une action d’un autre « item ». En combinant toutes les automatisations avec les capacités de personnalisation de chaque item sur Monday, vous avez des possibilités quasiment illimitées.

Des items peuvent aussi se créer automatiquement à une certaine fréquence et être liés entre eux. Petit exemple de ce qu’il est possible de faire avec Monday.com. Imaginons une agence de développement web. D’un côté nous avons le service commercial, de l’autre les développeurs et la partie administrative.

Dans le tableau des commerciaux, chaque client a sa propre entrée dans laquelle on retrouve ses coordonnées, la dernière date de contact, le commercial attribué, le CA potentiel de l’appel d’offres, et les chances de succès. Une fois le client remporté, l’équipe commerciale passe le statut de l’item en « signé », ce qui crée automatiquement item dans le tableau de l’équipe administrative contenant toutes les coordonnées, le devis, pour que la compta se charge de la facture.

De son côté, l’équipe de développement reçoit aussi les informations sur l’appel d’offres et les contacts du client pour démarrer le projet. Toute cette action n’a été effectuée qu’avec le passage du statut de l’item en « signé ». Le gain de temps est considérable, et la communication largement facilitée.

Le gérant de l’agence peut, grâce aux tableau de bord, voir en un coup d’oeil le potentiel de CA, le CA signé, et les clients perdus. Il peut aussi, comme l’équipe de développement, voir l’avancé dans les différents sprints de l’équipe, et le temps homme écoulé.

Conclusion : gestion de tâches vs gestion complète

La vraie différence entre Trello et Monday.com est en fait simple. Trello est un excellent outil de gestion des tâches, gratuit pour la plupart des actions. De son côté, Monday.com est un vrai outil de gestion complète, allant des tâches du quotidien, au commercial, en passant par le RH.

Pour beaucoup, Trello est donc suffisant. Si vous voulez aller plus loin, Monday.com propose des fonctionnalités qui ne sont pas sur Trello, comme la gestion de tableau de bord, la communication entre différents tableaux, et surtout la possibilité de se créer une vraie base de données de son activité.

Les deux outils sont donc complémentaires, ce qui est notre cas sur Presse-citron. Trello est notre seul outil de gestion du flux éditorial au quotidien, quand Monday.com regroupe toute notre activité commerciale, le suivi du développement et la gestion du contenu froid.

