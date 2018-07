Le très (très) cher smartphone pliable de Samsung refait parler de lui

On le sait, le smartphone pliable de Samsung est annoncé désormais depuis plusieurs années. Ces dernières semaines, la presse, notamment sud-coréenne bruisse de rumeurs sur le sujet. C’est cette fois le très sérieux Wall Street Journal qui se penche sur le sujet et nous permet d’avoir quelques informations supplémentaires.

Dévoilé en début d’année

Selon cet article publié il y a quelques jours dans le Wall Street Journal, le smartphone sera bel et bien dévoilé en début d’année prochaine. On a aussi le droit à une estimation de prix. Et autant dire que celui-ci place le smartphone dans une niche très particulière : le très haut de gamme.

L’appareil serait en effet vendu à 1500 dollars. Soit un prix probablement supérieur à l’iPhone X 256 Go déjà vendu à 1329 €. Bref, des chiffres qui peuvent rapidement donner le tournis. D’autant, qu’il s’agit bel et bien d’un gros pari pour Samsung.

Un nom de code prometteur

Alors bien sûr, Samsung aura l’avantage d’arriver à priori le premier sur le marché. Un atout non négligeable mais qui était loin d’être assuré ces derniers mois. Toutefois, la marche arrière de Huawei niveau timing, lui permet de reprendre la main. Cet élément étant encore imprévisible il y a quelques semaines, il est difficile de faire un lien entre les deux. Il s’agit sans doute plutôt d’une très grande assurance du constructeur sud-coréen, conscient de pouvoir commercialiser son terminal à prix d’or, avec une innovation unique sur le marché.

Une confiance qui se ressent dans le nom de code donné en interne au smartphone : Winner. « Gagnant » en français. Tout un programme. L’appareil compterait un écran flexible de 7 pouces qui peut se plier comme un portefeuille. Une fois réduit ainsi, il ressemblerait alors beaucoup plus à un smartphone.

Bonus non négligeable, on aurait aussi le droit à un second écran à l’extérieur. On peut imaginer qu’il servira à accéder à des raccourcis et aux notifications, afin de réduire le nombre d’ouvertures quotidiennement. Le smartphone comptera aussi normalement sur une batterie très puissante.

Comme toujours avec les écrans flexibles, tant attendus, on reste à l’affût des informations sur le sujet pour vous informer.