Tuto du mardi : empêcher la lecture automatique de l’épisode suivant sur Netflix

Il est possible de désactiver la lecture automatique de l’épisode suivant sur Netflix. Voici comment.

Si vous utilisez Netflix, surtout la nuit, vous vous êtes certainement déjà endormi alors que vous regardiez une série. Or, la plateforme de streaming a une fonctionnalité qui, après chaque épisode, lance automatiquement le suivant.

C’est assez pratique lorsqu’on veut faire du binge watching, mais le problème, c’est que si on s’endort, on se perd facilement dans la série, ne retrouvant plus le moment exact où on s’est arrêté (endormi). De ce fait, c’est parfois plus pratique de ne pas activer cette fonctionnalité (et de cliquer sur le prochain épisode à chaque fois qu’on voit un générique). Pour moi, cela permet aussi d’économiser mon forfait internet.

Comment désactiver la lecture automatique ?

Pour désactiver cette fonctionnalité, il suffit d’aller sur le site web de Netflix et de vous connectez. Allez dans la page « compte », puis allez dans les paramètres de lecture. Là, vous verrez un bouton un bouton à décocher pour ne plus lancer automatiquement le prochain épisode.