Tuto du mardi : YouTube Go est sorti de sa beta, voici comment l’installer

Une version lite de YouTube qui permet de contrôler combien de Mo seront consommés avant de lancer une vidéo et qui convient mieux aux smartphones d’entrée de gamme ou qui ne sont plus très récents.

A l’instar de Facebook qui propose déjà une version Lite de son application dans les pays émergents, Google a également développé YouTube Go. En substance, il s’agit d’une version allégée de son application de vidéos qui permet également de contrôler le nombre de Mo consommés avant de lancer une vidéo, de télécharger certains contenus pour les regarder plus tard lorsqu’on n’a pas de connexion, et même de transférer des vidéos via Bluetooth vers un autre smartphone sur lequel YouTube Go est aussi installée.

Un petit aperçu de l'application YouTube Go pic.twitter.com/puBHswxtRg — SetraRkt (@Leweb2mag) November 28, 2017

Aujourd’hui, le site Android Police rapporte que YouTube Go est sorti de sa beta et qu’on peut donc maintenant utiliser une version stable de l’application.

Mais comme cette application cible les pays émergents, elle n’est disponible sur le Play Store qu’en Inde et en Indonésie. Cependant, il est encore possible de télécharger le fichier APK de l’application.

Télécharger le fichier APK ici (prendre la version qui ne comporte pas la mention « beta »

Sur votre smartphone Android, autorisez l’installation d’applications de sources inconnues (Paramètres/Sécurité)

Lancer le fichier APK téléchargé

Même si avec cette version allégée de YouTube, Google cible les marchés comme l’Inde et l’Indonésie, YouTube Go pourrait intéresser tous ceux qui veulent économiser un peu de données mobiles, ceux qui utilisent des smartphones qui ne sont plus très récents et aussi les curieux. Le seul bémol, c’est que les suggestions de vidéos sur l’accueil ne seront pas les mêmes que celles que vous avez l’habitude de voir sur la version standard de YouTube.