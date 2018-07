Tuto : voici comment vérifier si vous avez été victime d’une fuite de données

Chaque année, les médias évoquent de nouvelles fuites de données. Et si vous souhaitez savoir si l’un de vos comptes en ligne a été affecté par ces fuites (e-mail, mot de passe, etc.), il existe un site qui permet de vérifier.Ce site gère une base de données des fuites connues et des adresses e-mails concernées.

Ce site web collabore également avec Mozilla dans la mise en place de la fonctionnalité Firefox Monitor, en fournissant cette base de données.