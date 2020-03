Twitch : quand dormir peut vous rapporter de l’argent

Nous évoquions récemment Twitch qui avait banni plusieurs streamers couvrant des sujets politiques. Une affaire qui avait connu un certain retentissement forçant la plateforme à présenter des excuses. Sur l’année écoulée, la situation n’est pas vraiment au beau fixe pour Twitch, qui a notamment perdu de son emprise sur le monde des jeux vidéo. Heureusement, il y a toujours une certaine forme de folie douce qui lui donne son attrait si particulier. C’est ce qu’illustre notamment à merveille cette affaire relayée par le site américain Wired.

Quand Twitch ne s’arrête jamais

C’est la nouvelle tendance de Twitch. Jouer à un jeu vidéo n’est plus forcément l’alpha et l’oméga. Des expériences live plus simple rencontrent aussi une audience certaine. La plateforme devient alors une sorte de fenêtre ouverte sur un monde intime qui peut aller de parler avec des amis, caresser son chat ou tout simplement manger.

Mais, il semblerait désormais que dormir puisse aussi être une activité lucrative sur Twitch. Et ce sans rien faire de particulier. Ainsi, Amouranth, que l’on ne présente plus, a dormi pendant six heures il y a quelques jours, en direct sur Twitch. En s’abonnant, ses fans pouvaient permettre de décaler son réveil d’une heure.

Matthew « Mizkif » Rinaudo a aussi mis à profit son réveil. Il a ainsi permis à d’autres utilisateurs d’envoyer du contenu directement sur le live en échange de monnaie sonnante et trébuchante. A son réveil, il avait touché environ 5 000 euros. Un succès qui peut donner envie de rester sous la couette. Pour d’autres, les fans ont la possibilité d’envoyer des messages qui sont lues à voix haute dans la chambre. Ainsi, un véritable petit jeu pour essayer de réveiller le streameur se met en place.

Un concept qu’avait déjà exploité Paul « Ice » Poséidon en 2017. On avait alors eu le droit à cette vidéo ubuesque ensuite.

Et si on retournait dormir ?