Comment, en 2019, Twitch a (un peu) perdu son emprise sur le streaming de jeux vidéo

Vers la fin de l’emprise Twitch ?

Depuis quelques années déjà, la plateforme Twitch est LA plateforme de prédilection pour tous les amateurs de streaming de jeux vidéo. C’est en effet sur Twitch que l’on retrouve les plus grands streamers, mais aussi le plus grand nombre de spectateurs… et de donateurs. Ainsi, pour un streamer professionnel, impossible (en théorie) de se passer de Twitch pour aller streamer sur une plateforme concurrente.

Mais tout cela, c’était avant le drame bien entendu. Avant que le célèbre Ninja (Tyler Blevins) n’annonce son transfert chez Microsoft, et sa plateforme Mixer. En effet, début août, le très populaire Ninja a annoncé son départ de Twitch, pour continuer sa carrière chez l’autre géant américain. Dans la foulée, ce même Ninja est devenu ambassadeur officiel de la marque sportive Adidas.

Dans une récente interview accordée à The True Geordie Podcast, Ninja est revenu sur ce transfert évènement, en expliquant avoir tout fait pour que les choses fonctionnent avec Twitch. Il explique notamment avoir passé 8 mois à essayer de renégocier certains termes avec Amazon, désireux de disposer « d’un peu plus de liberté« .

Plus simple sur Mixer ?

A contrario, avec Microsoft, les discussions ont été nettement plus rapides, puisqu’en seulement 2 semaines, Ninja était parvenu à trouver un accord concernant sa présence sur Mixer. « Ce fut tellement simple, tellement rapide » explique Ninja. Rappelons que le montant du contrat n’a pas été dévoilé, mais selon certains, Microsoft pourrait avoir déboursé pas moins de 50 millions de dollars pour s’accorder les faveurs de Tyler Blevins. De quoi « simplifier » les négociations.

Evidemment, le départ de Ninja a porté un coup sérieux à Twitch, mais pas (encore) de quoi faire vaciller la plateforme. Néanmoins, après le transfert de Ninja, d’autres streamers ont eux aussi décidé de quitter Twitch, comme Shroud notamment, qui a lui aussi migré chez Mixer, tout comme Soleil « Ewok » Wheeler, mais aussi Lachlan Ross qui est parti chez YouTube Gaming, à l’instar de Jack « Courage » Dunlop.

Selon de récentes statistiques, Twitch affichait une part de marché de 75,6% lors du troisième trimestre 2019, contre 17,6% pour YouTube Gaming, 3,7% pour Facebook Gaming et 3,2% pour Mixer. Ninja, quant à lui, attire environ 10 000 viewers sur Mixer, contre 30 000 sur Twitch. Reste à savoir maintenant si Twitch parviendra à conserver son statut de leader incontesté en 2020…