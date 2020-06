Twitch répond enfin au #TwitchBlackout, et promet du changement

Depuis des mois, des streamers u monde entier s’insurgent contre Twitch pour son laxisme envers des cas de harcèlement et autres abus (parfois sexuels) commis sur la plateforme. Pourtant, malgré le grand de nombre de plaintes, Twitch a mis beaucoup de temps à prendre la situation au sérieux et à condamner ces actes. Dernièrement, la plateforme appartenant à Amazon a fait la chasse aux contenus non libre de droits, mais semble désormais avoir retrouvé le sens des priorités.

Que penser de la réaction de Twitch ?

Sur un billet de blog publié hier soir, la plateforme explique ceci : « Nous avons donné la priorité aux cas les plus graves et nous allons immédiatement commencer à émettre des suspensions permanentes en fonction de nos conclusions ». Cette réaction arrive après de nombreuses semaines de réclamations, et certains streamers influents ont même soutenu le #TwitchBlackout pour montrer leur désaccord avec la plateforme. Ce mouvement suivi par de nombreux streamers avait pour objectif de ne pas lancer de live durant toute la journée d’hier.

Si une telle décision fait perdre de l’argent à ces streamers, elle en fait également perdre énormément à Twitch. Suite à cet épisode, Emmett Shear le CEO de Twitch, a cessé de rire au nez des victimes de harcèlement et a décidé de prendre de véritables décisions pour éradiquer ces comportements malveillants de sa plateforme. Suite à cette journée symbolique du 24 juin 2020, Twitch a immédiatement répondu à travers ce communiqué dans lequel on peut lire :

« Nous prenons extrêmement au sérieux les accusations de harcèlement sexuel et comportements déplacés. Nous examinons attentivement tous les comptes de streamers sur Twitch et travaillons avec les forces de l’ordre dans certains cas. Nous saluons le courage de ceux qui se sont exprimés à propos de leurs expériences, et nous engageons à travailler dur pour faire de la communauté la plus sûre pour toutes et tous. »

Toutefois, malgré la bonne intention de Twitch, pour de nombreux utilisateurs et victimes, cette déclaration est encore trop peu. Sur Twitter, de nombreuses personnalités et simples utilisateurs ont une nouvelle démontré leur colère et demande bien plus à Twitch. La célèbre plateforme de streaming qui est parvenue à faire disparaître son concurrent Mixer, doit aujourd’hui présenter de véritables actes pour protéger ses utilisateurs de cette forme de violence.