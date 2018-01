Pourquoi Twitter n’a pas bloqué le compte de Trump (et ne le fera jamais)

Pour la première fois, la société s’explique sur cette position, reprochée par beaucoup. C’est suite à une interrogation du média américain The Verge que le réseau social a publié, sur son blog, pourquoi il refusait de bloquer le compte du président américain (sans le citer).

« Les dirigeants mondiaux élus jouent un rôle critique dans cette conversation en raison de leur impact sur notre société. Bloquer un leader mondial de Twitter ou supprimer ses Tweets controversés cacherait des informations importantes que les gens doivent pouvoir voir, et en débattre. Il ne ferait pas non plus taire ce leader, mais il entraverait certainement la discussion nécessaire autour de leurs paroles et de leurs actions. »