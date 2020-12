Twitter confirme la victoire de Joe Biden (sous les tweets de Donald Trump)

Il y a quelques semaines maintenant, des millions d’américains étaient appelés à voter pour élire leur président. Au terme d’une bataille acharnée, c’est finalement Joe Biden qui a remporté l’élection, malgré les nombreuses contestations de la part du clan républicain. Très actif sur Twitter, Donald Trump voyait de nombreux tweets être « modérés » par la plateforme. Aujourd’hui, Twitter passe la vitesse supérieure…

Twitter (toujours) en guerre contre Donald Trump

En effet, depuis quelques jours, sous certains tweets de Donald Trump, Twitter rappelle que « les autorités officielles ont certifié Joe Biden comme le vainqueur de l’élection présidentielle américaine« . Ainsi, sous chaque tweet signé Donald Trump remettant en cause le résultat de l’élection, le message de Twitter est affiché.

Une différence de taille donc avec les messages affichés ces dernières semaines, qui indiquaient simplement que le résultat de l’élection était contesté. Aujourd’hui, Twitter affirme donc la victoire de Joe Biden pour répondre à chaque tweet de Donald Trump, lequel ne cesse de tweeter qu’il est bien le grand gagnant de cette élection.

Du côté de chez Facebook, on affiche également un message sous les posts de Donald Trump, mais sans toutefois affirmer la victoire de son opposant. Ainsi, sous le même message posté sur le réseau social de Mark Zuckerberg, on peut lire : « les autorités officielles obéissent des règles strictes, et n’ont trouvé aucune preuve concernant une éventuelle fraude massive« .

Reste à savoir maintenant quel impact cette énième « nouveauté » signée Twitter aura sur le très actif Donald Trump. Rappelons que les grands électeurs ont confirmé le 14 décembre dernier la victoire du démocrate Joe Biden.