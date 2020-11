Twitter : déjà un (gros) bug concernant les nouveaux Fleets

Il y a quelques jours à peine, Twitter a fièrement déployé sa toute dernière trouvailles : les Fleets. Pas de nouvelle application, il s’agit ici d’une nouvelle manière d’utiliser Twitter, avec des messages éphémères, d’une durée de 24 heures, qui sont regroupés sous la forme de bulles en haut de la timeline. Oui, des Stories en fait, comme sur Snapchat, Instagram, Facebook, LinkedIn…

Les nouveaux Fleets de Twitter permettent ainsi de partager du contenu de manière éphémère sur la plateforme, avec des messages voués à s’auto-détruire au bout de 24 heures. Globalement, la nouvelle fonction peine à séduire les utilisateurs, mais c’est surtout un bug qui est actuellement pointé du doigt. En effet, les Fleets sont en réalité accessibles pendant (beaucoup) plus que 24 heures…

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020