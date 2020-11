Ça y est, Twitter déploie son équivalent des Stories

Après des années d’incertitude, Twitter est aujourd’hui une entreprise rentable qui connait une bonne croissance tous les trimestres. Et cela est souvent attribué aux efforts pour rendre le réseau social plus convivial et plus facile à utiliser, notamment pour les nouveaux utilisateurs, quitte à sacrifier des éléments qui faisaient partie de son ADN.

Par exemple, Twitter a remplacé la limite des 140 caractères par une limite de 280. Et les favoris ont été remplacés par un bouton Like similaire à celui d’Instagram. Twitter facilite la création de threads et dans sa messagerie, il propose déjà des « réactions » similaires à celles des apps comme Facebook Messenger.

Par ailleurs, cela faisait un moment que nous savions que Twitter développe une fonctionnalité similaire au Stories qu’on trouve sur Instagram, Facebook, et bien entendu Snapchat. Et aujourd’hui, la plateforme annonce enfin le déploiement de cette fonctionnalité.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020