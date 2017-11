Twitter : un employé désactive le compte de Trump et devient un héros

Pour son dernier jour, un employé de Twitter a désactivé le compte de Donald Trump. Il est maintenant considéré comme un héros.

De nombreux utilisateurs réclament la suppression du compte Twitter de Donald Trump et finalement, quelqu’un l’a fait. Quelques personnes ont cru que la plateforme de microblogging avait finalement décidé d’exclure le président des Etats-Unis pour avoir violé les conditions d’utilisation. Mais la disparition de @realdonaldtrump de la twittosphère n’a duré qu’une dizaine de minutes.

Dans un premier temps, Twitter a expliqué que cette suppression du compte de Trump était causée par une erreur humaine.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again. — Twitter Government (@TwitterGov) November 3, 2017

Plus tard, la plateforme a indiqué que c’était l’œuvre d’un employé du support client lors de son dernier jour !

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF — Twitter Government (@TwitterGov) November 3, 2017

Si l’identité de cet employé n’est pas connue, pour beaucoup d’utilisateurs de Twitter (et quelques médias américains), c’est un héros.

« Merci à cet ancien employé de Twitter ! Vous êtes le changement que les gens veulent voir dans ce monde »

Thanks former Twitter employee! You are the change people want to see in the world. — JerriGirl (@jerrigirl) November 3, 2017

« Le héros dont ce pays a besoin »

The hero this country needs — James Devlin Jr. (@jdevlinJR) November 3, 2017

« Cet employé est un héros. Peut-on avoir son nom pour qu’on puisse ériger un monument ? »