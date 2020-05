Twitter facilite l’ajout de texte alternatif à vos images, c’est important

En 2016, Twitter a déployé la possibilité d’ajouter du texte alternatif aux images, cependant cette fonctionnalité n’était jusqu’à présent pas très facile à trouver. Désormais, le réseau social met en évidence cette option en ajoutant une touche spécialement conçue à cet effet directement sur l’image.

Adding descriptions to images is a great way to include everyone in your conversation. These descriptions, aka alt-text, enable folks who use screen readers to interpret images in Tweets. Starting today, you no longer need a setting to add alt text and it’s available on 📱 & 💻. pic.twitter.com/wRDJZwSihL — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) May 27, 2020

« L’ajout de descriptions aux images est un excellent moyen d’inclure tout le monde dans votre conversation. Ces descriptions, aussi appelées « alt-text », permettent aux personnes qui utilisent des lecteurs d’écran d’interpréter les images dans les Tweets. À partir d’aujourd’hui, vous n’avez plus besoin d’un paramètre pour ajouter du texte alt » explique Twitter. Cette mise en avant devrait faciliter la navigation des utilisateurs malvoyants. Rien qu’aux États-Unis, environ 7,6 millions de personnes souffrent d’un handicap visuel, le fait de proposer plus facilement l’utilisation de cette balise « alt » leur permettra de profiter de Twitter comme tout le monde.

Par ailleurs, ajouter du texte alternatif à vos images est primordial pour obtenir un bon référencement sur Google, et sur Twitter c’est pareil. Cela rendra vos images plus faciles à trouver. Il n’y a donc plus de raisons de ne plus utiliser cette fonction, et il est même fortement conseillé de prendre l’habitude de le faire si vous souhaitez toucher plus de monde via ce réseau social.

We’re #GAAD to announce that we’re updating the alt-text limit from 420 to 1000 characters and now there’s short auto alt-text for most GIFs pic.twitter.com/Sn83x6POjc — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) May 21, 2020

Twitter a également élargi le nombre de caractères utilisables pour ajouter du texte alternatif. Cette limitation passe donc de 420 à 1000 caractères.