Twitter lance une purge : les comptes inactifs pendant 6 mois seront supprimés

Si vous avez un compte dormant qui n’a pas été ouvert pendant une période de plus de six mois, vous devriez ouvrir celui-ci avant le 11 décembre afin de ne pas en perdre l’accès.

En effet, comme le rapporte le site The Verge dans un article publié cette semaine, la plateforme de microblogging va faire un grand ménage pour retirer les comptes inactifs.

« Dans le cadre de notre engagement à servir la conversation publique, nous travaillons pour nettoyer les comptes inactifs afin de présenter des informations plus précises et plus crédibles sur lesquelles les utilisateurs peuvent se fier sur Twitter. Une partie de ces efforts consiste à encourager les utilisateurs à se connecter activement et à utiliser Twitter lorsqu’ils enregistrent un compte, comme indiqué dans notre politique relative aux comptes inactifs », a déclaré un représentant cité par The Verge. « Nous avons lancé une campagne de sensibilisation proactive auprès de nombreux comptes qui ne se sont pas connectés à Twitter depuis plus de six mois pour les informer que leurs comptes pourraient être définitivement supprimés en raison d’une inactivité prolongée. »

Twitter fait le ménage

Pour le moment, on ne sait pas quand les noms d’utilisateurs des comptes supprimés dans le cadre de cette purge seront disponibles et Twitter aurait indiqué que celle-ci ne se fera pas en un jour. Le processus prendra plusieurs mois.

Et a priori, ce grand ménage ne concerne pas seulement les comptes qui ont été abandonnés par leurs utilisateurs, mais également les comptes de personnes décédées.

Plus tard, Twitter pourrait cependant lancer une fonctionnalité permettant de transformer les comptes de personnes décédées en comptes de commémoration. Pour rappel, Facebook propose déjà ce genre de fonctionnalité depuis des années.

Normalement, si votre compte Twitter est concerné par ce grand ménage, vous recevrez un e-mail. Voici ce que cet e-mail dirait : « Pour continuer à utiliser Twitter, vous devez accepter les conditions actuelles, la politique de confidentialité et l’utilisation des cookies. Cela vous permet non seulement de prendre les meilleures décisions concernant les informations que vous partagez avec nous, mais vous permet également de continuer à utiliser votre compte Twitter. Mais tout d’abord, vous devez vous connecter et suivre les instructions à l’écran avant le 11 décembre 2019, sinon votre compte sera supprimé de Twitter. »