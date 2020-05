Twitter : le nombre d’utilisateurs en forte hausse pendant le confinement

Depuis quelques semaines, nous ne cessons d’évoquer la hausse du nombre d’utilisateurs des applications de visioconférence comme Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams. Mais de leur côté, les réseaux sociaux ont également observé une hausse durant le premier trimestre 2020. Et cette semaine, à l’occasion de la présentation de ses résultats pour les trois premiers mois de cette année, Twitter a annoncé qu’il compte désormais plus de 166 millions d’utilisateurs actifs monétisables par jour. Il y a un an, la plateforme n’en comptait que 134 millions. Et au dernier trimestre 2019, celle-ci e comptait 152 millions.

Cette hausse serait la plus importante, en glissement annuel, de l’histoire de Twitter. Et celle-ci est attribuée au confinement et au fait que les gens vont sur la plateforme de microblogging pour s’informer sur l’évolution de la pandémie.

« En ces temps difficiles, l’objectif de Twitter s’avère plus vital que jamais. Nous aidons le monde à rester informé et fournissons un moyen unique aux gens de se réunir pour aider ou simplement se divertir et se rappeler mutuellement nos relations. Nous avons enregistré notre plus forte croissance de mDAU d’une année sur l’autre », a déclaré Jack Dorsey, le patron de Twitter.

Malheureusement, si le nombre d’utilisateurs est en forte hausse, les revenus publicitaires de Twitter sont affectés par la crise. Comme l’explique le site The Verge, les revenus de la plateforme ont commencé à chuter au mois de mars. Et les perspectives pour les prochains mois ne sont pas bonnes. Pour la première fois depuis 2017, Twitter n’a pas fait de profits.

Le nombre d’utilisateurs augmente sur de nombreux services en ligne

L’annonce des résultats trimestriels des acteurs d’internet nous permet de réaliser l’impact du COVID-19 sur le nombre d’utilisateurs de ceux-ci. Par exemple, Spotify a annoncé une hausse de 31 % du nombre d’abonnés payants et du nombre total d’utilisateurs. Désormais, la plateforme de streaming musical compte 130 millions d’utilisateurs payants et 163 millions d’utilisateurs de l’offre gratuite financée par de la publicité.

De son côté, Netflix a ajouté 15,8 millions de nouveaux utilisateurs durant le premier trimestre. C’est deux fois plus que ce qui était prévu par l’entreprise et par rapport à ce qui était prédit par les analystes.