Twitter dispose désormais d’un « vrai » mode sombre sur Android (et voici comment l’activer)

Un mode ‘Lights Out » pour Twitter aussi sur Android

Si Twitter propose déjà un « mode sombre » sur Android, le réseau social va plus loin sur l’écosystème de Google, avec une mise à jour qui apporte la tant attendue option « Lights out ». Cette dernière va permettre de profiter d’un mode sombre optimisé, permettant non seulement un meilleur confort pour les yeux, mais aussi de gagner en autonomie pour les smartphones dotés d’un écran OLED.

En effet, la nouvelle mise à jour de Twitter permet de profiter de nouvelles options au niveau de l’affichage. On peut ainsi sélectionner le mode « Dim », équivalent à celui (un peu bleuté) proposé jusqu’à présent, ou opter pour le tout nouveau « Lights Out », qui opte pour le noir profond.

On peut toujours choisir d’activer le mode sombre par défaut, ou bien sélectionner un mode « Automatique » qui activera le dark mode en fonction du coucher du soleil. De cette manière, on profitera d’un Twitter avec un fond blanc la journée, et d’un Twitter plus sombre le soir.

Comment activer le mode « Lights Out » ?

Une fois la mise à jour 8.18.0 installée sur votre smartphone Android, il se peut toutefois que l’option Lights Out ne soit pas automatiquement disponible dans les réglages de l’application…

Pour cela, il va falloir effectuer les manipulations suivantes :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone, puis « Applications », puis « Twitter »

Ici, il faudra choisir l’option « Forcer l’arrêt »

Toujours dans cette même section, sélectionnez ensuite le réglage « Stockage », et sélectionnez « Vider le Cache » de Twitter

Relancez Twitter, puis à nouveau, en passant par la case Réglages, forcez l’arrêt de l’application

Re(re)lancez Twitter, et vous devriez alors retrouver, dans la section « Affichage et Son », les nouvelles options relatives au mode sombre, et le fameux « Lights Out » en plus du mode « Dim ».

A noter que ce nouveau mode Lights Out pour Twitter n’est pas réservé à Android 10, puisque ce dernier a été activé chez nous sur un smartphone sous Android 9.