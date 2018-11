Twitter permet aux utilisateurs de signaler des comptes gérés par des bots

Twitter donne désormais plus d’options à ses utilisateurs pour signaler des comptes gérés par des « bots » ou usurpant l’identité d’autres personnes. Au moment d’informer la plateforme qu’un compte est frauduleux, l’utilisateur dispose d’une liste de justifications lui permettant d’être plus précis dans sa déclaration. Il peut ainsi préciser si le compte qui tweete est un faux compte, s’il renvoie vers un site potentiellement dangereux ou malveillant, si les hashtags semblent sans rapport avec le contenu tweeté ou le traditionnel « autre raison ».

Twitter a annoncé ce changement par le biais de son compte officiel et cette option est désormais disponible à la fois sur la version Web et sur la version mobile du service.

Activity that attempts to manipulate or disrupt Twitter’s service is not allowed. We remove this when we see it.

You can now specify what type of spam you’re seeing when you report, including fake accounts. pic.twitter.com/GN9NKw2Qyn

— Twitter Safety (@TwitterSafety) 31 octobre 2018