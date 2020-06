Twitter permet désormais d’envoyer… des tweets vocaux

Après avoir levé la limite historique des 140 caractères (pour passer à 280), Twitter vient de lancer une nouvelle fonction pour qui cette limite ne suffit plus : le tweet vocal. En effet, Twitter a jugé judicieux de proposer cette nouvelle fonctionnalité qui vise à « ajouter une touche plus humaine à la façon dont nous utilisons Twitter ».

Attention, il ne s’agit pas d’une fonction qui permet de dicter un message, et qui serait retranscrit à l’écrit par Twitter, mais bien d’enregistrer un message vocal, que les abonnés pourront écouter. Pour cela, il suffit d’ouvrir l’espace pour composer un Tweet et d’appuyer sur la nouvelle icône avec les longueurs d’ondes. Les utilisateurs pourront voir leur photo de profil avec le bouton d’enregistrement en bas.

Chaque tweet audio est limité à une durée de 140 secondes. Un peu comme sur Snapchat lors de l’enregistrement vidéo, une fois que la limite de temps pour un Tweet est atteinte, un nouveau Tweet vocal démarre automatiquement pour créer un fil. Une fois l’enregistrement terminé, il suffit d’appuyer sur le bouton “Terminé” pour revenir à l’écran de composition du Tweet.

Du côté des abonnés, pour écouter un tweet vocal, il suffit de cliquer sur le bouton Play à l’image. Sur iOS uniquement, la lecture commencera dans une nouvelle fenêtre ancrée en bas du fil d’actualités afin de l’écouter tout en faisant défiler sa timeline. La création de tweets vocaux est pour l’heure disponible pour un groupe limité de personnes, sur iOS, mais tous les utilisateurs sont en mesure de les voir, de les écouter, et d’y répondre (via des messages classiques).

Tweets with audio are rolling out on iOS and we only have one thing to say about it pic.twitter.com/CZvQC1fo1W

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020