Twitter reconnait un vrai souci d’accessibilité concernant les tweets vocaux

Il y a quelques jours, Twitter a lancé (sur iOS) une toute nouvelle fonctionnalité, à savoir la possibilité pour les utilisateurs d’envoyer des tweets vocaux. Dans le classement des nombreuses fonctionnalités réclamées par les utilisateurs, celle-ci ne figurait clairement pas dans les premières positions, mais c’est pourtant bien cette étonnante fonction de tweet vocal que le réseau a souhaité mettre en avant.

Un souci d’accessibilité pour les tweets vocaux

Rappelons en effet que les tweet vocaux permettent aux utilisateurs qui le souhaitent d’envoyer un message vocal sur Twitter, un peu comme on laisse un message vocal sur le répondeur d’un téléphone. Pour les abonnés, le message est diffusé à travers les haut-parleurs du smartphone ou de l’ordinateur, avec parfois quelques surprises assez inattendues…

:blink: hey @TwitterSupport, at least the option of providing closed captions would make this more accessible https://t.co/cwx1gXh2HO — Matthew Cortland, Esq (@mattbc) June 17, 2020

Au-delà de l’intérêt, somme toute très relatif de cette nouvelle fonction, le tweet vocal sur Twitter pose également de vrais soucis en termes d’accessibilité. En effet, pour les utilisateurs qui souffrent d’un problème d’audition, la fonction est aussitôt obsolète, ces derniers n’étant aucunement en mesure de profiter d’un tweet vocal.

Twitter a néanmoins rapidement réagi, en confirmant ce manque d’accessibilité, mais aussi (et surtout) en confirmant travailler sur le problème, afin de faire en sorte que les tweets audio soient rapidement accessibles à tous. A noter que ce souci d’accessibilité concerne les personnes en proie à un problème d’audition bien sûr, mais aussi tous ceux qui n’ont pas envie d’activer l’audio sur leur application Twitter.

En attendant, Twitter est déjà la cible de nombreuses réclamations, certains estimant que le réseau n’a pas respecté une loi américaine signée il y a 30 ans, et qui impose un minimum d’accessibilité dès le lancement d’une nouvelle fonction. Du côté de chez Twitter, on explique : « Nous explorons déjà des idées sur la manière dont nous pourrions soutenir les sous-titrages manuels et automatiques. Nous étudions également la manière dont nous pourrions créer un groupe spécialisé qui se concentrerait sur l’accessibilité, l’outillage et la promotion de tous les produits à venir. »