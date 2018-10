Twitter refait parler du bouton pour modifier les tweets

L’une des fonctionnalités les plus réclamées par les utilisateurs de Twitter est la possibilité d’éditer un message publié. Sur Facebook, il est possible de modifier un statut après sa publication. Sur Twitter, cela est impossible.

Si une fonctionnalité d’édition serait pratique pour corriger une faute de frappe, celle-ci pourrait également être utilisée par des acteurs malveillants pour modifier les sens des messages après que ceux-ci aient obtenu beaucoup de retweet.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, Twitter ne semble pas exclure l’idée de proposer une fonctionnalité pour corriger les fautes de frappe à ses utilisateurs.

Il y a quelques jours, l’artistes Jeffree Star (suivie par 2,74 millions de personnes) a réclamé cette fonctionnalité dans un tweet sur son compte.

Et l’appel de Jeffree Star a été entendu puisque peu de temps après, c’est le compte officiel de Twitter qui a répondu, en indiquant que « c’est noté ».

Dear everyone, Noted. 💙, Twitter. — Twitter (@Twitter) October 22, 2018

Twitter travaillerait-il sur cette fonctionnalité ?

La réponse de Twitter donne un peu d’espoir à tous ceux qui veulent une fonctionnalité d’édition de tweets sur la plateforme de microblogging.

Et ce n’est pas la première fois que l’entreprise répond de façon similaire.

Au mois de juin, Kim Kardashian avait indiqué dans un message qu’elle a profité de la fête d’anniversaire de Kanye West pour discuter du bouton « Edit » avec Jack Dorsey, patron de Twitter.

Jack Dorsey avait répondu avec humour : « Maintenant je sais pourquoi j’ai été invité ! »

Now I see why I was invited! — jack (@jack) June 13, 2018

Ce n’était pas la première fois que Kim Kardashian interpelle Twitter pour demander cette fonctionnalité. En 2015, elle a indiqué avoir envoyé un e-mail à Twitter pour que la plateforme ajoute ce bouton, comme ça « quand vous mal orthographiez quelque chose vous n’avez pas à supprimer et republier. »

La réponse du patron de l’entreprise : « bonne idée! Nous cherchons toujours des moyens de rendre les choses plus rapides et plus faciles. »