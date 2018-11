Twitter : un nouveau bouton pour activer la timeline chronologique

A l’instar de Facebook et d’Instagram, Twitter ne dispose plus les tweets du fil d’actualité du plus récent au plus ancien, mais selon les signaux d’un algorithme dont l’objectif est d’afficher le contenu que l’utilisateur est le plus susceptible d’apprécier.

La timeline non-chronologique a ses avantages. Cependant, certains utilisateurs de Twitter préfèrent le fil d’actualité à l’ancienne.

Retour au fil d’actualité chronologique

L’entreprise veut donner le choix entre une timeline chronologique et une timeline régit par un algorithme plus complexe. Il y a un mois, Twitter a annoncé à ses utilisateurs qu’il travaille sur une fonctionnalité qui permet de basculer facilement entre ces deux types de flux.

Et aujourd’hui, Twitter annonce qu’il teste cette fonctionnalité sur un petit nombre d’utilisateurs ainsi que chez tous les employés de l’entreprise.

@Twitter employees: this is now on for 100% of you, in production and earlybird. Please play with it! pic.twitter.com/luI2Qh97Qy — jack (@jack) November 1, 2018

« Parfois, vous voulez voir les derniers tweets en premier », admet Twitter dans l’annonce. « Nous testons un moyen pour vous de rendre plus facile le changement entre les derniers tweets et les Top tweets ».

Les tests ont commencé aujourd’hui et pour le moment, seule l’application iOS est concernée. Si vous êtes inclus dans ce test, vous avez normalement un bouton avec une étoile sur le coin supérieure droite.

Et en plus de tester ce bouton pour basculer entre deux types de timeline, Twitter a également mis en place un nouveau bouton flottant sur le coin inférieur à droite, qui permet de rédiger un nouveau tweet.

We've got a shiny, new compose button to unveil on Twitter for iOS! Easier than ever to use, the floating icon is prominently displayed and perfect for one-handed scrolling and Tweet composing. Pro tip: Press and hold the icon to access your drafts, photos, and the GIF gallery. — Twitter Support (@TwitterSupport) October 31, 2018

Pour le moment, on ne sait pas quand ces nouveautés seront déployées chez tous les utilisateurs de la plateforme.