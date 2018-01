Twitter utilise le machine learning pour mieux recadrer les images

Vous aurez de meilleurs aperçus sur Twitter grâce au machine learning.

Aujourd’hui, le machine learning (ou apprentissage automatique) est utilisé dans divers domaines. Twitter, quant à lui, s’en est servi pour développer une fonctionnalité qui va changer de manière significative l’expérience des utilisateurs sur le fil d’actualité.

Etant donné que les images que nous postons sur la plateforme de microblogging ont des dimensions variables, Twitter les recadre avant de les afficher sur le fil d’actualité, afin d’avoir une interface graphique cohérente.

Le problème, c’est que ce recadrage se fait parfois de manière assez aléatoire. Twitter explique qu’auparavant, il utilisait la reconnaissance faciale afin de déterminer quelle partie d’une photo il faut mettre en avant sur le recadrage. Une méthode qui avait bien évidement ses limites lorsque les photos partagées ne comportent pas de visages (et sur les photos de chats).

Et Twitter s’améliore aujourd’hui grâce à l’apprentissage automatique, qui permet à ses algorithmes de savoir quelles parties des photos sont les plus importantes, et devraient donc être visibles après le recadrage.

Désormais, Twitter utilise la saillance pour recadrer les images

« Une région ayant une saillance élevée signifie qu’une personne est susceptible de la regarder lorsqu’elle regarde librement l’image », explique la plateforme.

Et afin de développer cette fonctionnalité, Twitter s’est basé sur des études scientifiques qui ont enregistré les zones d’image que les gens regardent le plus sur les photos. Ces données ont été utilisée par la plateforme de microblogging pour entrainer ses réseaux de neurones.

Dans une publication, Twitter donne une comparaison entre les résultats de l’ancienne méthode de recadrage (à gauche) et ceux de l’apprentissage machine (à droite).

Outre l’usage de l’apprentissage machine, Twitter explique qu’il a également eu recours à d’autres optimisations pour améliorer les performances de cette fonctionnalité (vous pouvez en savoir plus ici).

Mais en tout cas, grâce aux travaux de la plateforme, vous avez maintenant de meilleurs aperçus d’images sur votre fil d’actualité. La nouvelle fonctionnalité de recadrage est déployée sur les versions web, Android et iOS de Twitter.