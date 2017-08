Uber se dote d’une messagerie pour contacter son chauffeur

La célèbre solution de VTC Uber vient une nouvelle fois d’innover en cherchant à améliorer la relation entre les clients et les chauffeurs et dote donc son application d’une messagerie instantanée.

La société Uber ayant constaté que certains échanges étaient parfois difficiles entre le chauffeur et le client, a décidé de fluidifier les communications, via l’intégration d’une messagerie instantanée.

Uber veut fluidifier les échanges et lance sa messagerie instantanée

Le service de VTC a expliqué « chaque parcours de qualité commence par la mise en contact, alors nous pensons toujours à des façons de rendre cette expérience aussi fluide que possible pour les clients et les conducteurs », ajoutant : « Cela comprend l’aide aux clients et aux conducteurs pour se connecter s’ils doivent entrer en contact les uns avec les autres pour résoudre des choses comme les fermetures de routes ou simplement fournir des informations sur leur emplacement exact ».

Jusqu’à présent les échanges se faisaient vie le système des SMS, pratique, mais ne permettant pas forcément des échanges très fluides pour divers raisons. De plus, certains critiquaient le manque de confidentialité, car les numéros de téléphone pouvaient évidemment être visibles dans certains pays où le dispositif d’anonymisation n’était pas opérationnel.

Uber a donc fait le choix de mettre en place sa propre messagerie instantanée et au moment de commander un VTC via l’application Uber, un client verra apparaître une fenêtre et pourra y fournir des informations. Le chauffeur n’enfreindra pas non plus la loi, en pianotant sur son smartphone, puisque avec cette solution, les messages seront vocaux et le chauffeur aura juste à appuyer sur un bouton de pouce levé pour valider avoir vu le message.

Les clients pourront donc fournir des précisions sur l’adresse ou sur la configuration des lieux pour faciliter la prise en charge. Cela sera pratique en cas de changement de lieu de prise en charge en cours. De cette manière, si en descendant en bas de chez lui, un utilisateur s’aperçoit que la rue est bloquée pour travaux, il sera facile de prévenir le conducteur de l’endroit où il sera attendu. Un gain de temps pour les deux partis ! De plus, les clients verront apparaître le nom du chauffeur, le type de véhicule et le numéro de plaque d’immatriculation dès cette étape de la mise en contact.