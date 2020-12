Uber vend sa division de conduite autonome à Aurora

Le secteur de la conduite autonome est rempli de sociétés plus féroces les unes que les autres, il est de ce fait très compliqué de se faire une place dans ce milieu. Largement dominé par de grands noms comme Tesla, Google, ou encore Uber, la conduite autonome est un domaine sans pitié. Rappelez-vous, en 2018, à Tempe en Arizona, lors d’un test, Uber a été victime d’un terrible accident qui finalement causera la mort d’une personne. Ce type d’événement tragique agrémenté de procès pour vol de secrets commerciaux peut rapidement railler de la liste un concurrent. C’est ce qu’il vient tout juste de se passer avec Uber.

Uber reste dans les parages.

L’entreprise leader sur le marché des VTC vient d’annoncer la cession de sa division spécialisée dans la conduite autonome : ATG. Désormais, c’est Aurora qui reprend les rênes de ATG. Aurora n’est pas novice dans ce domaine, cette startup fondée en 2017 a un seul objectif en tête : « transformer la façon dont les personnes et les marchandises se déplacent ». En plus de 3 ans, la jeune pouce est parvenu à effectuer de grandes recherches dans cette direction, et ce rachat devrait lui permettre de concrétiser ses ambitions. Pour rappel, Aurora est née d’une rencontre entre plusieurs anciens employés de Google, Tesla, et Uber.

Il est plutôt rare de voir une transition dans ce sens, habituellement c’est Uber qui n’hésite pas à racheter de plus petites sociétés. Néanmoins, nous ne connaissons toujours pas le montant de la vente, mais nous savons déjà qu’Uber ne coupe pas totalement les liens avec ATG. En effet, Uber a annoncé un investissement de 400 millions de dollars dans Aurora, ce qui lui permettra de détenir 26% de la société. De ce fait, Dara Khosrowshahi, le CEO d’Uber, pourra siéger au conseil d’administration de la startup. En ce qui concerne le personnel d’Aurora, ces derniers détiendront 14% de leur société.

Chris Urmson, le PDG et co-fondateur d’Aurora, a déclaré : « Aurora disposera d’une équipe et d’une technologie incroyablement solides, d’un accès clair à plusieurs marchés et des ressources pour mettre en oeuvre sa stratégie. » Urmson ajoute également que sa société sera désormais la mieux positionnée « sur le marché les produits de conduite autonome nécessaires pour rendre le transport et la logistique plus sûrs, plus accessibles et moins chers ».

De son côté, Uber restera proche d’Aurora, mais pourra désormais se concentrer à 100% sur ses principales activités liées à la mobilité urbaine.