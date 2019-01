Un algorithme crée des animations 3D en AR à partir de simples photos

Le résultat obtenu par cet algorithme est particulièrement impressionnant en donnant vie à des personnages tirés d’une simple photo. Il faut cependant des lunettes AR pour voir le résultat en 3D.

Des personnages tirés d’une photo qui reprennent vie avec cet algorithme

C’est en 1812 qu’est apparue la toute première véritable photographie. Une révolution à l’époque qui allait sans cesse être améliorée et perfectionnée jusqu’à nos jours et l’arrivée des caméras numériques. La photographie permet de capter un instant précis, ce qui en fait tout un art. Pourtant, on peut reprocher aux photographies l’absence de vie. Il s’agit d’un instant pétrifié dans le temps, qui reste inamovible. Du moins jusqu’à présent car ce que propose cet algorithme est une petite révolution, permettant de redonner vie et animer en 3D des personnages de photographie.

Nous devons cet impressionnant algorithme à des chercheurs de l’Université de Washington aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo publiée par les scientifiques sur YouTube, ci-dessus, les chercheurs ont réussi à animer, en 3D, des personnages issus d’une photo 2D. Ces animations peuvent être visualisées dans une vidéo classique mais aussi de façon bien plus impressionnante en 3D avec des lunettes de réalité augmentée (AR).

L’algorithme fonctionne aussi bien avec des clichés récents, qu’anciens, mais aussi avec des peintures, comme par exemple un personnage peint par Picasso, ou bien encore à partir de dessins. Les scientifiques ont testé leur algorithme sur 70 photos trouvées sur Internet avec succès.

Un algorithme complexe pour animer en 3D des photos 2D

Les chercheurs de l’Université de Washington ont expliqué, dans un article, comment fonctionne cet algorithme. Celui-ci va, dans un premier temps, détecter un personnage sur une photo, l’isoler et le découper. Un squelette 3D est superposé sur le personnage et celui-ci est alors découpé en parties. Un autre algorithme de déformation est aussi utilisé pour aligner la découpe et le squelette 3D.

Il ne reste plus alors qu’à animer ce squelette et corriger les erreurs, puis d’ajouter les textures à l’animation pour un rendu réaliste. Le fond est aussi retouché, notamment la partie qui se trouvait derrière le personnage. Notez toutefois que ce système n’est pas parfait. Il ne peut pas, pour le moment, gérer les ombres et les reflets. Certains bugs d’animation peuvent aussi apparaître.

