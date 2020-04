Un ancien de chez Apple rejoint Microsoft

Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste proche de la firme de Cupertino maintient qu’Apple pourrait présenter ses lunettes de réalité augmentée au cours de cette année. Cependant, cela se fera vraisemblablement sans Ruben Caballero qui vient tout juste d’actualiser son profil LinkedIn.

Caballero était une pièce maîtresse de la firme à la pomme, il occupait le poste de vice-président de l’ingénierie sans fil. Il a notamment participé au développement des antennes sur les emblèmes d’Apple, que ce soit l’iPhone, l’iPad, ou encore la division Mac. Au cours de la dernière année, Ruben Caballero est passé par deux startups pour finalement poser ses valises à Redmond.

Quel est l’objectif de Microsoft ?

En effet, cet ancien de Cupertino vient de débarquer chez Microsoft où il occupera le poste de vice-président en charge des technologies sans fil. Selon Bloomberg, Caballero aurait pour mission de se concentrer sur le développement des casques HoloLens et d’autres projets. Si Microsoft a bien confirmé l’arrivée de Ruben Caballero dans ses rangs, la société reste évasive sur les projets qui lui seront confiés. Quoi qu’il en soit, cette recrue démontre parfaitement les ambitions de Microsoft qui cherche à développer davantage son côté hardware.

Pour rappel, la firme de Redmond mise énormément sur son casque de réalité augmentée HoloLens. Cet objet et voué à répondre à des problématiques professionnelles. Il peut effectuer un grand nombre de tâches en se basant sur de la 3D et de la réalité augmentée. Par rapport à la première version, l’HoloLens 2 propose plusieurs améliorations intéressantes tout en proposant un design plus attractif et surtout plus pratique, confortable, ainsi que fonctionnel pour les employés.

Avec Ruben Caballero, les versions à venir devraient profiter de sa vision intéressante à ce sujet et donc embarquer des technologies toujours plus intéressantes.