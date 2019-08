Microsoft va bientôt sortir son casque de réalité augmentée HoloLens 2

Des mois ont passé depuis février, et sa présentation lors du Mobile World Congress de Barcelone. Mais l’étau semble se resserrer, et la commercialisation de la deuxième génération du Microsoft HoloLens ne devrait plus tarder. Le casque de réalité augmentée connaît déjà son prix définitif. Ce dernier sera, comme l’était la première génération, loin des tarifs connus dans le grand public.

Destiné aux professionnels, l’objet high tech sera une fois encore utilisable avec nos mains pour commander l’écran. Permettant de répondre à tout un tas de demandes d’entreprises, alliant 3D et réalité augmentée, l’HoloLens 2 propose plusieurs améliorations intéressantes selon les premiers exemplaires envoyés à la presse et à certains clients. On notera que l’objet double son champ de vision, et son design serait plus confortable sur la tête. Pour plus d’informations, nous avons testé l’HoloLens 2 pour vous, cliquez ici pour lire notre article et voir notre vidéo.

Une commercialisation à la rentrée pour le nouveau HoloLens 2 ?

Plus tôt cette semaine, lors du World Artificial Intelligence Conference se déroulant à Shanghai, le vice-président de Microsoft Harry Shum semblait faire part d’un lancement en septembre pour le nouveau produit high tech. Microsoft vient de répondre aux dernières rumeurs cherchant à prédire la date de commercialisation de ce nouveau casque, en ne donnant pas beaucoup de précisions :

« Comme nous l’avions annoncé en février, le Microsoft HoloLens 2 sortira plus tard cette année. Nous avons commencé à prendre les précommandes et, comme le veulent nos pratiques habituelles pour recueillir des retours, nous avons envoyé un produit proche de la version finale à certains clients, mais nous n’avons pas encore précisé la date de disponibilité générale », pouvions-nous lire dans une réponse par communiqué de presse, adressé à nos confrères de The Next Web.

Le casque Microsoft sera proposé en abonnement mensuel

Contrairement à la date de commercialisation du produit, les tarifs du HoloLens 2 sont de leur côté officiels. Microsoft proposera son matériel au prix de 3.500 dollars. Mais il ne s’agira pas de la seule façon de se procurer le casque de réalité augmentée. Une seconde proposition prendra la forme d’un abonnement mensuel, proposant l’HoloLens 2 à une facturation de 125 $ par mois. Trois versions du modèle seront disponibles, à savoir un HoloLens 2 avec contrôle à distance, un HoloLens 2 classique, ainsi qu’une édition spéciale pour les développeurs. Leurs différences de fonctionnalités sont visibles dans le tableau ci-dessous.