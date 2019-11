Un brevet pour le partage de sauvegardes sur PS5 ?

Il y a deux jours, c’est un brevet concernant la potentielle manette de la PS5 qui leaké sur le net. Un brevet permettant de constater que Sony a imaginé une manette assez proche de celle de la PS4 avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Comme toujours avec les brevets, on sait qu’ils sont officiels, mais on ne sait pas s’il s’agit des versions finales ou des prototypes pendant le développement.

Ainsi, nous serons toujours dans l’incertitude avec ces nouveaux brevets, cependant, ils méritent le coup d’œil, car ils sont très intéressants et concernent sans doute les nouvelles possibilités de partage de la PS5.

Le partage des sauvegardes de retour sur PS5 ?

Vous souvenez-vous de l’époque de la PSOne ou de la PS2, où partager sa sauvegarde avec un ami était tellement simple ? Grâce à la carte mémoire, il était possible de copier un fichier d’une carte à l’autre en quelques secondes. Sur PS3, il suffisait de copier vos données sur une clé USB pour partager votre progression, là encore, en quelques secondes.

Un petit plaisir impossible sur PS4 puisque chaque sauvegarde est liée avec un compte PSN et uniquement avec un seul compte. Mais cela sera peut-être de l’histoire ancienne avec la PS5. Ou du moins partiellement !

En effet, selon les derniers brevets officiels de Sony, la firme travaillerait (ou aurait travaillé) sur l’idée d’un partage des sauvegardes.

Les images ci-dessus montrent le fonctionnement du partage de sauvegardes, mais aussi du partage de démos. Car oui, l’idée de Sony est donc de proposer aux joueurs de s’entraider sur PS5. Une fonction qui serait surtout destinée au PlayStation Now dans le but de poursuivre son amélioration (après la baisse de prix le mois dernier).

L’idée serait de proposer aux joueurs de partager leurs sauvegardes sur PS5 avec d’autres joueurs via un point de sauvegarde dans un jeu spécifique, puis de le transmettre par mail ou les réseaux sociaux à un ami. Cette fonctionnalité serait disponible sur l’ensemble des jeux présents sur le PS Now et les jeux vendus sur le PlayStation Store.

De la même manière que les joueurs peuvent capturer leur gameplay et le modifier à leur guise, il serait question d’envoyer un extrait d’un jeu que l’on aurait modifié. Par exemple, en coupant certains passages ou autres. Dans le but de permettre à vos amis de jouer à une démo créée de toutes pièces par vos soins et de reprendre un jeu au point de votre choix via l’intermédiaire de votre sauvegarde.

Une idée complexe, mais très intéressante qui pourrait mettre en avant des fonctionnalités sociales plus innovantes et interactives pour les joueurs sur PS5. Reste à savoir maintenant si Sony décidera de garder cette idée et si cela plaira aux éditeurs et développeurs que des millions de joueurs puissent « changer » certains passages de leurs jeux.