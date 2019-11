Un brevet de Sony montre à quoi pourraient ressembler les manettes de la PS5

Alors que nous venons tout juste d’apprendre que Sony devrait être de retour à l’E3 2020 afin d’y dévoiler le prix et le design de sa PS5, de nouvelles informations arrivent sur la toile. Ces informations concernent donc la fameuse « DualShock 5 », autrement dit, la manette de la PS5.

D’après un nouveau brevet déposé par Sony au Japon, la manette de la PS5 devrait être très proche de la DualShock 4 de la PS4. Une information qui avait déjà été dévoilée par Wired, le site internet qui a eu la chance d’annoncer la PS5 au mois d’avril dernier et qui a pu approcher cette fameuse DualShock 5.

Comme toujours, même si ce brevet et les images proviennent vraiment de PlayStation, il n’y a rien d’officiel avec et cela peut représenter seulement des idées de Sony pendant le développement de la console et non la version finale de cette manette (qui n’est toujours pas officiellement baptisée DualShock 5). Voici tout de même ce que l’on peut en dire à ce jour.

Pour la PS5, une manette avec quelques petites différences !

La première différence entre la potentielle manette de la PS5 (à gauche) et la manette actuelle de la PS5 (à droite donc) c’est la forme globale. La manette de la PS5 s’annonce plus « bombée » pour une meilleure prise en main et permettre l’intégration des gâchettes plus grosses qu’avant.

Disparition de la fameuse « Light Bar » qui était très jolie, mais qui utilisait pas mal de batteries. L’apparition d’une prise USB de Type-C qui risque de devenir la norme dans les prochaines années.

Juste en dessous du bouton « PS » (entre les deux joysticks), on peut voir l’apparition d’un micro qui permettrait de communiquer via la manette (pour donner des ordres dans le jeu ? Parler en ligne avec des amis ? Les deux ?).

La PS5 pour la fin d’année 2020, et ça, c’est officiel

Après six mois d’attente, Sony a officiellement confirmé que sa prochaine console serait la PlayStation 5. C’était début octobre, et la firme confirmée également la date de sortie de la console pour la fin d’année 2020. Au sujet de la manette justement, le constructeur annonçait que :

La nouvelle manette de la PlayStation 5 présente deux innovations importantes. La première consiste à réinventer la fonction de vibration traditionnelle, en adoptant la technologie haptique. En adoptant cette technologie, vous pourrez ressentir une plus grande variété de réactions qu’auparavant. Par exemple, le fait de sentir une voiture heurter un mur durant une course peut être très différent de celui de faire face à un adversaire dans le football. Vous pouvez même courir dans l’herbe et ressentir les sensations de marcher dans la boue.

La deuxième innovation concerne l’évolution des boutons L2 et R2 appelés « déclencheurs adaptatifs ». Les développeurs seront en mesure de programmer la résistance de ces gâchettes en fonction des actions du joueur. Vous pourrez par exemple ressentir la sensation de serrer fortement un arc et d’accélérer avec un véhicule tout-terrain sur un terrain rocheux peut être reproduite plus fidèlement.

Pour avoir plus d’informations sur l’annonce officielle de la PlayStation 5, n’hésitez pas lire ou relire notre article à cette adresse.