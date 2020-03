Un bug sur iOS perturbe le fonctionnement normal des VPN

Si vous utilisez un VPN sur iOS, vous faites peut-être partie des personnes affectées par ce bug. Dans un billet de blog publié le 25 mars, ProtonVPN, qui propose une application VPN pour les iPhone, a signalé l’existence d’un dysfonctionnent sur iOS qui empêche ce type d’app de chiffrer tout le trafic.

« En règle générale, lorsque vous vous connectez à un réseau privé virtuel (VPN), le système d’exploitation de votre appareil ferme toutes les connexions Internet existantes, puis les rétablit via le tunnel VPN », explique PtrotonVPN. « Un membre de la communauté Proton a découvert que dans la version iOS 13.3.1, le système d’exploitation ne ferme pas les connexions existantes. (Le problème persiste également dans la dernière version, 13.4.) La plupart des connexions sont de courte durée et seront finalement rétablies via le tunnel VPN par elles-mêmes. Cependant, certains sont durables et peuvent rester ouverts de quelques minutes à plusieurs heures en dehors du tunnel VPN. »

Une astuce, en attendant

La bonne nouvelle, c’est que d’après un article publié par le site 9to5Mac, Apple a déjà été prévenu, et il travaille actuellement sur un correctif. D’autre part, ProtonVPN partage une astuce, en attendant qu’Apple corrige ce problème.

Comme l’explique l’entreprise, à priori, les connexions établies après la connexion du VPN ne sont pas affectées. Seules les connexions en cours, avant l’activation du VPN, le sont. Donc, après que vous vous soyez connecté à un VPN sur votre iPhone, vous pouvez activer le mode avion, ce qui coupera toutes les connexions, puis désactiver le mode avion.

De son côté, Apple recommande aussi d’utiliser la fonctionnalité VPN permanent. Cependant, il s’agit d’une fonctionnalité pour les entreprises. Et pour les applications comme celle de ProtonVPN, celle-ci ne permet donc pas de sécuriser les connexions, en attendant un correctif d’Apple.