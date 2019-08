Un employé de Google parodie une chanson pour montrer les absurdités de la Silicon Valley

Si la Silicon Valley a déjà été mise en scène dans une série sarcastique du même nom, un employé de Google du nom de LJ Erwin a de nouveau illustré les spécificités de cette zone géographique dans une chanson.

En effet, l’employé de Google a repris la chanson Old Town Road de Lil Nas X pour en faire une version dédiée aux habitudes de la Silicon Valley. Il a expliqué qu’il avait vu l’idée lorsqu’il avait vu un adolescent à bord d’une trottinette électrique Bird en train d’écouter la chanson du chanteur américain.

Quand la Silicon Valley se moque d’elle-même en reprenant Old Town Road

Avec sa chanson originale, initialement dévoilée à la fin de l’année 2018, Lil Nas X a battu de nombreux records, au point que le titre mêlant country et rap était écouté plus de 900 millions de fois sur Spotify fin juillet. Il a même siégé à la première place du Hot 100 américain pendant plus de 15 semaines consécutives. C’est dans ce contexte que le morceau Old Town Road s’est imposé aux États-Unis comme l’hymne non officiel de la génération Z, explique Business Insider.

En conséquence, l’employé de Google a intitulé son titre Sand Hill Road, une référence directe à la route qui traverse la Silicon Valley. Sur celles-ci se trouvent beaucoup de sociétés de capital-risque qui investissent dans des startups à fort potentiel.

Dans sa chanson, LJ Erwin fait donc de nombreuses références à la Silicon Valley, reprenant le refrain du titre de Lil Nas X pour indiquer : « Aucun VC [Venture Capital, ou investisseurs, NDLR] ne peut rien me dire / Ils ne peuvent rien me dire ! ». Une référence au fait que les jeunes pousses ne devraient pas céder à tout ce que veulent les investisseurs, mais continuer à croire à leurs valeurs.

L’employé de Google évoque également les cas dans lesquels certains créateurs de startups quittent l’université pour lever de fonds jusqu’à « ce qu’ils n’en puissent plus ». Il mentionne aussi le fait de porter un sac à dos Herschel, une Apple Watch, des hoodies, des sneakers Allbirds (très appréciés par certains patrons de la Silicon Valley comme Larry Page, cofondateur de Google, et Dick Costolo, ancien PDG de Twitter) ou les régimes « céto » (cétogène) et la boisson Soylent. Les trottinettes électriques et Uber sont logiquement abordés aussi.

Dans un billet partagé sur le blog de Product Hunt, l’employé de Google a indiqué que l’écriture de cette chanson avait d’abord été un challenge, mais qu’il espérait qu’elle deviendrait « un hymne de ralliement pour les fondateurs ».