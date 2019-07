Un événement jeux vidéo récolte 3 millions de dollars pour Médecins sans Frontières

Nouveau record pour Games Done Quick

Games Done Quick est une organisation de jeux vidéo qui organise des streams à vocation caritative, mettant en vedette le speedrunning des joueurs. Ces derniers sont invités à faire toute la démonstration de leurs talents, pour terminer en quelques minutes des titres que le commun des mortels terminent en plusieurs heures… L’édition estivale de l’événement, qui vient tout juste de s’achever, a été l’occasion de briser un nouveau record pour l’association.

En effet, les Summer Games Done Quick ont démarré ce dimanche 23 juin pour se terminer une semaine plus tard. Les viewers ont ainsi eu le bonheur de pouvoir suivre des streams concernant Chrono Trigger, Castlevania, Super Mario World, Mega Man 2 ou même une complétion à 100% de Zelda : Majora’s Mask. Bien sûr, en plus de profiter du spectacle, les viewers sont invités à faire des dons, qui iront directement au crédit de l’association Médecins Sans Frontières.

Avec cette édition 2019, les Summer Games Done Quick ont été capables de cumuler plus de 3 millions de dollars de dons, à travers un peu plus de 50 000 généreux donateurs. Un record pour l’association, qui a démarré son activité en 2010, et dont le premier événement avait recueilli environ 10 000 dollars « seulement« . Au total, cet événement estival a permis de récolter 3 003 889 dollars très précisément.

D’autres événements en fin d’année

Les prochains rendez-vous de Games Done Quick sont prévus à l’occasion de la prochaine Twitch Con en septembre, avec une version Express. A la fin de l’année, les joueurs ont également rendez-vous avec le Winter Games Done Quick. Bref, une excellente manière d’utiliser le jeu vidéo pour soutenir de bonnes causes, et l’occasion également pour les viewers d’apprécier des exploits parfois assez incroyables de la part des gamers.

A noter que ceux qui souhaiteraient faire un don à Games Done Quick peuvent toujours le faire, en se rendant directement à cette adresse. Ces derniers seront évidemment reversés à Médecins Sans Frontières.