Un fan de PewDiePie est allé très loin pour lui

On vous en parlait déjà il y a plusieurs semaines. PewDiePie pourrait bientôt perdre son titre de chaîne Youtube comptant le plus d’abonnés. Le vidéaste polémique, de son vrai nom Felix Kjellberg, est en effet talonné par une chaîne indienne nommée T-Series.

Même s’il a multiplié les gros ratés ces derniers mois qui lui ont notamment coûté son contrat avec Disney PewDiePie s’accroche encore pour l’instant à cette distinction honorifique. Mais il s’agit sans doute d’un combat perdu d’avance, tant le potentiel numérique du pays, qu’est l’Inde, donne une marge très importante à cette chaîne. Ce n’est pas une raison pour abandonner selon certains de ses abonnés qui ont décidé de tout faire, y compris violer la loi pour lui venir en aide…

En effet, un abonné de PewDiePie n’a pas hésité à hacker 50.000 imprimantes au Canada et aux États-Unis, appartenant à des particuliers ou des entreprises. Pourquoi faire ? Pas pour les abonner à la chaîne Youtube mais pour lancer une opération de sensibilisation. Les imprimantes ont en effet diffusé le message suivant.

PewDiePie, qui a actuellement la chaîne YouTube avec le plus d’abonnés, est sur le point de perdre sa position de numéro un, à cause d’une entreprise indienne appelée T-Series qui diffuse simplement des trailers et des annonces de films Bollywoodiens.